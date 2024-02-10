كأس آسيا تغازل قطر والأردن في نهائي عربي الليلة

المصدر: دبي - ايهاب زهدي، و«د ب أ»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب جماهير الكرة العربية والآسيوية، في السابعة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، المواجهة المثيرة بين منتخبي قطر والأردن، في نهائي كأس آسيا باستاد لوسيل في الدوحة، التي تغازل المنتخبين، وهو النهائي العربي الثالث في أمم آسيا، لتضمن الكرة العربية احتفاظها باللقب القاري للنسخة الثانية على التوالي، حيث يدافع منتخب قطر عن اللقب على أرضه وبين جماهيره بعدما توج بلقب النسخة الماضية «الإمارات 2019».

يدير المباراة الحكم الصيني ما نينج، وهو أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا، ويعاونه مواطناه زهو فاي، وزهانغ تشينغ، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليجيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياطي على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني جومبي ايدا.

اللقب السابع

وضمنت الكرة العربية التتويج بلقبها السابع في النسخة الـ18 لأمم آسيا، بعدما سبق أن فازت السعودية باللقب 3 مرات، فيما نالت الكويت والعراق وقطر كأس البطولة مرة واحدة.

وكان النهائي العربي الأول في أمم آسيا خلال نسخة البطولة عام 1996، حينما توجت السعودية باللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح، بينما كان المنتخب العراقي هو بطل النهائي العربي الثاني، عقب فوزه 1 - صفر على نظيره السعودي بنسخة عام 2007. ولم يتوقع كثيرون بلوغ منتخبي قطر والأردن المباراة النهائية، للبطولة وكانت الترشحيات تصب في خانة منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

وحجزت قطر مكانها في نهائي آسيا الحالي بفضل هدف المعز علي الحاسم في الفوز على منتخب إيران 3 - 2، في حين أن هدفي يزن النعيمات وموسى التعمري في الشوط الثاني كاانا وراء فوز منتخب الأردن على كوريا الجنوبية 2 - 0، وصولاً للنهائي.

ويتطلع منتخب قطر لأن يصبح خامس منتخب يحتفظ بكأس الأمم الآسيوية في نسختين متتاليتين على الأقل، بعد منتخبات كوريا الجنوبية، التي فازت بأول نسختين عامي 1956 و1960، وإيران التي توجت باللقب أعوام 1968 و1972 و1976، والسعودية (1984 و1988)، واليابان (2000 و2004).

حلم

وفي المقابل يحلم منتخب الأردن، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الخامسة، بالانضمام لقائمة المنتخبات المتوجة باللقب، وبأن يصبح المنتخب العاشر الذي يحرز كأس البطولة.

ويسعى «النشامى» لمواصلة مسيرته المذهلة في البطولة، والانقضاض على اللقب، بعد قوة الدفع الكبيرة التي حصل عليها عقب نجاحه في تخطي العديد من القوى الكبرى في مسيرته بالنسخة الحالية. والإنجاز الوحيد الذي حققه منتخب الأردن هو الحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عامي 1997 و1999.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز