للمرة الثالثة.. نهائي كأس آسيا عربي

المصدر: دبي-علي شدهان

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للمرة الثالثة، احتكرت المنتخبات العربية منصة نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد وصول قطر والأردن بجدارة إلى نهائي النسخة 18 من البطولة القارية في قطر، إثر فوز العنابي اليوم الأربعاء على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين، وفوز النشامى أمس الثلاثاء على الشمشون الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

وشهد العام 1996، إقامة أول نهائي عربي في كأس آسيا بين منتخب الإمارات وشقيقه السعودي في النسخة التي استضافتها الإمارات، وحسمها الأخضر لمصلحته بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل السلبي.

وفي العام 2007، تكرر مشهد النهائي العربي الخالص للمرة الثانية في تاريخ كأس آسيا، بين منتخب العراق وشقيقه السعودي في النسخة التي أقيمت بضيافة اندونوسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند، وتوج بلقبها أسود الرافدين بعد الفوز على الأخضر بهدف دون رد.

وفيما تكرر مشهد احتكار المنتخبات العربية منصة نهائي كأس آسيا في 3 مرات، فإن كرة القدم العربية لم تغب عن منصة نهائي البطولة في 6 مرات، الأولى في العام 1980 بفوز المنتخب الكويتي باللقب القاري على حساب نظيره الكوري الجنوبي بالثلاثة، والثانية بفوز المنتخب السعودي في العام 1984 باللقب أمام نظيره الصيني بهدفين دون رد، والثالثة في العام 1988 باحتفاظ المنتخب السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي على حساب نظيره الكوري الجنوبي بالركلات 4/3 بعد التعادل السلبي، والرابعة في العام 1992 بخسارة المنتخب السعودي في النهائي أمام نظيره الياباني بهدف وحيد، والخامسة في العام 2000 بخسارة المنتخب السعودي في النهائي أمام نظيره الياباني بهدف يتيم، والسادسة في العام 2019 بفوز المنتخب القطري باللقب القاري بعد فوزه في النهائي على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

ويخوض منتخب قطر، المضيف وبطل النسخة الماضية، نهائي عربي خالص مرتقب لكأس آسيا أمام شقيقه الأردني السبت المقبل.

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