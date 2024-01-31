أول تعليق من مانشيني مدرب السعودية على مغادرته الملعب مبكراً أمام كوريا

المصدر: د ب ا

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أكد روبرتو مانشيني مدرب السعودية أنه فخور بما قدمه لاعبوه رغم وداع كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر واعتذر لمغادرته ملعب اللقاء مبكرا أثناء ركلات الترجيح التي خسرها فريقه 4-2 أمام كوريا الجنوبية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 أمس الثلاثاء.

وتقدمت السعودية بالهدف الأول عن طريق عبد الله رديف بعد لحظات من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل تشو جيو-سونغ هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظهر مانشيني وهو يتجه إلى غرفة خلع الملابس بعدما أهدر عبد الرحمن غريب ركلة الترجيح الرابعة للسعودية قبل أن يسدد هوانغ هي-تشان آخر ركلات ترجيح كوريا الجنوبية التي ظفرت ببطاقة التأهل.

وأبلغ الإيطالي مانشيني مؤتمرا صحفيا "أعتذر على ذلك. فقط أعتقد أن ركلات الترجيح انتهت. لم أقصد التقليل من أي أحد.

"أريد أن أشكر كل اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة".

وقال مانشيني لشبكة (بي.إن سبورتس) بعد المباراة "عندما تخسر بركلات الترجيح يكون الأمر كذلك.. ولكن هذه هي كرة القدم.

"أنا سعيد بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة أمام واحد من أقوى المنتخبات في العالم.

"علينا أن نستريح الآن لأننا نستحق ذلك، وبعد ذلك سنفكر ونستعد للمرحلة القادمة".

وقال يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية للمحطة القطرية "لقد كانت مباراة صعبة للغاية وكنا نعرف أنها ستكون كذلك.

"السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم، تأخرنا في النتيجة وصنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل واحتجنا إلى وقت طويل للغاية قبل تسجيل هدف التعادل".

وستخوض كوريا الجنوبية اختبارا صعبا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل أمام أستراليا والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على إندونيسيا يوم الأحد الماضي.

وأضاف الألماني كلينسمان عن مواجهة أستراليا بطلة آسيا 2015 "هذا هو السبب وراء رغبتي الشديدة في الفوز بمجموعتنا.

"قال البعض إنني سعيد بعدم تصدر المجموعة وتجنب اليابان. لم نفز بالمجموعة ودفعنا الثمن (الآن).

"سنتعافى لأن الأجواء جيدة لدينا. نتطلع لمواجهة أستراليا، بعد ان فازت 4-صفر (على إندونيسيا)".

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