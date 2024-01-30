لاعبو «الأبيض» يعتذرون للجماهير عن الخروج من كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتذر لاعبو منتخبنا الوطني لجماهير الكرة الإماراتية، عن وداع كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب طاجيكستان بفارق ركلات الترجيح 5 - 3، بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة في الريان بقطر أول من أمس، وأكدوا أنهم كانوا يتمنون إسعاد الجمهور بالحصول على بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

حظ

وقال المدافع خليفة الحمادي، صاحب هدف التعادل لمنتخبنا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة: «اللاعبون قدموا ما عليهم في أول ربع ساعة، ولكن هذا لم يكن كافياً، وكان علينا الخروج بالفوز في الشوط الأول، وحاولنا العودة بكل قوتنا بعد التأخر بهدف، ونجحنا في ذلك ووصلنا إلى الوقت الإضافي، ووضح فيه مدى إرهاق جميع اللاعبين، وبعدها خسرنا بركلات الحظ الترجيحية، وبالطبع لسنا راضين عما قدمناه في البطولة الآسيوية، وكنا نتمنى الوصول إلى أدوار أكثر تقدماً، ونعتذر لشعب الإمارات عن الخروج من ثمن النهائي».

من جانبه، قال طحنون الزعابي: «رغبتنا كانت كبيرة بالوصول إلى الدور ربع النهائي وإسعاد شعب الإمارات، وقدمنا أقصى ما لدينا من جهد، وحاولنا الخروج ببطاقة التأهل، ولكن الحظ لم يحالفنا، ونعتذر للجمهور الذي لم يقصر معنا، وساندنا في كل الظروف، ونتمنى التعويض في الاستحقاقات القادمة لمنتخبنا الوطني».

وقال يحيى الغساني: «أكثر ما يحزنني هو الجمهور الذي حضر مباراتنا في ثمن النهائي، ومبارياتنا في دور المجموعات، وكنا نريد إسعادهم بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ولم نكن راضين على تأخرنا في الشوط الأول أمام طاجيكستان، وحاولنا إصلاح أخطائنا في الشوط الثاني، وسجلنا هدف التعادل في وقت قاتل، ولكننا خرجنا من البطولة الآسيوية بركلات الترجيح، وعلينا التعلم من أخطائنا، ونتمنى من جمهور الإمارات، قبول اعتذارنا لأننا غير راضين عن أنفسنا في البطولة».

اعتذار

بينما أوضح فابيو دي ليما: «نعتذر للمشجعين الذين جاؤوا لدعمنا أمام طاجيكستان، ونعلم ما فعلوه للتواجد في الملعب، ولا أملك الكثير من الكلام لقوله، ونحن فعلنا كل ما في وسعنا للتأهل، ولكننا لم نوفق، وأتمنى أن يبقى الجمهور معنا، لأن أمامنا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم».

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