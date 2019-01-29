اليابان في النهائي بالثلاثة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أصبح المنتخب الياباني أول طرف في نهائي أمم آسيا الإمارات 2019 بعد فوزه 3-0 على إيران، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ليواجه الفائز من مباراة منتخبنا الوطني وقطر، في المباراة النهائية بالجمعة المقبل، وسجل أهداف اليابان كل من يويا أوساكو ( ق 56، 62)، الثاني من ركلة جزاء، وجينكي هارغوتشي (ق 91)، وهذه هي المرة الخامسة التي يصل فيها منتخب السامواري إلى النهائي الآسيوي بعد أربع مرات سابقة فاز خلالها جميعاً باللقب.

وكان المنتخب الياباني هو الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ على الكرة والمحاولات الهجومية في مقابل تمرس دفاعي قوي من المنتخب الإيراني، فيما ظهرت أخطر فرصة في المباراة بحلول الدقيقة 22 لصالح إيران، عندما راوغ سردار أكثر من لاعب ياباني وسدد الكرة في المرمي، لكن الحارس أبعدها بقدمه في اللحظات الأخيرة، ولم تسفر الدقائق التالية عن أحداث تذكر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الهدف الأول

ونجح المنتخب الياباني في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب يويا أوساكو، الذي استفاد من عرضية مثالية من تاكومي ميناميتو (ق 56)، وبعدها بست دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الياباني، بعد أن اصطدمت الكرة بيد المدافع مرتضى بورعلي ليسددها أوساكو بنجاح مسجلاً ثاني أهداف السامواري (ق 62)، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أصبحت النتيجة 3-0 لصالح اليابان بعدما أضاف جينكي هارغوتشي الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الياباني بثلاثية نظيفة.

وحافظت اليابان على سجلها المثالي في نصف النهائي، حيث لم يسبق لها أن خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية 2-3 في 2007، وعبرته قبل مباراة اليوم في أربع مناسبات أخرى في طريقها لإحراز اللقب، في حين لم تستطع إيران كسر عقدة «الدور المنحوس» والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 43 عاماً.

أسف

ومن جانبه عبر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران عن حزنه وأسفه لخسارة فريقه بثلاثية أمام اليابان أمس، ووداعه لمسابقة أمم آسيا من الدور نصف النهائي، وكشف عن أنه سيرحل بنهاية مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية، لتدريب منتخب كولومبيا في المرحلة المقبلة.

وقال إنهم كانوا يرغبون في الاستمرار بالبطولة القارية، ولكن الأمور مضت على نحو معاكس، مشيراً إلى أن الخطأ الذي ارتكبه الفريق، وجاء منه الهدف الأول لليابان كان نقطة تحول في المباراة، ما أثر سلبياً على اللاعبين وأحبطهم معنوياً وهو ما استفاد منه المنتخب الياباني ليسجل هدفين آخرين بعد ذلك.

وقال: كنا نستحق أن نكون في النهائي وأشكر اللاعبين الذين قدموا أنفسهم بصورة متميزة في البطولة رغم العقبات والمشاكل والتحديات التي واجهت الفريق، وأنا فخور جداً بهذه الرحلة، التي قمنا بها فقد كانت أكثر متعة وعلينا أن نتقبل الواقع بانتهاء مشاركتنا في المسابقة، وحان الوقت لأتوجه بشكري وتقديري للجماهير الإيرانية، وأتمنى للاعبين النجاح في مشوارهم المقبل، وأن ينالوا ما يستحقون، بعد أن كسبوا الاحترام والتقدير، وأتمنى أن يتفهموا أنه قد حانت لحظة النهاية بالنسبة لي، وأعتقد أنني قمت بعملي على الطريقة التي أتقنها.

سعادة

وعلى الجانب الآخر بدا الياباني هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، سعيداً بتأهل منتخب بلاده لنهائي أمم آسيا، وقال إن المنافس كان خصماً قوياً وعنيداً في أرضية الملعب، ولكننا أظهرنا روح القتال وكان جميع اللاعبين في قمة تركيزهم، لينجحوا في تحقيق النتيجة المأمولة ويتأهلوا لنهائي المسابقة.

وأضاف: اليوم اللاعبون أظهروا مهاراتهم ولعبوا بطريقة جماعية وتركيز كبيرين، وكان الأمر صعباً للاستحواذ على الكرة ولكن بذلنا جهوداً طيبة في نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم، ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، وقد ثابرنا لإيقاف اندفاع المنتخب الإيراني ونجحنا في تحويل الكفة لصالحنا عبر الهجمات المركزة.