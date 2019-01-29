رافق العقابي يوثق كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

رافق قاسم العقابي صحافي ومصور ومخرج عراقي جاء من أستراليا التي يقيم فيها منذ 12 عاماً، من أجل تغطية مشوار «أسود الرافدين» في البطولة، ولكن بجانب تغطيته الإعلامية واصل شغفه بإعداد الأفلام الوثائقية وانتهز فرصة تواجده لتغطية الحدث لإعداد فيلم وثائقي عن كأس آسيا 2019 ليكون العمل الثالث له بعدما أعد فيلماً وثائقياً عن نسختي عام 2007 و2015.

وقال العقابي: «أقيم في أستراليا منذ 12 عاماً وحصلت على شهادتين للماجيستير الأولى في الإخراج والثانية في الصحافة من جامعة يو تي إس في سيدني، وبجانب عملي الصحافي، أقوم بإعداد أفلام وثائقية عن البطولات والأحداث الرياضية والكروية، وسبق أن أعددت فيلماً وثائقياً عن المنتخب العراقي الفائز بكأس آسيا 2007 ».

«مرحباً آسيا»

وأضاف: «أعددت كذلك فيلماً عن النسخة الماضية في أستراليا بعنوان مرحباً آسيا، وقررت مواصلة المشوار بإعداد فيلم وثائقي عن النسخة الحالية من البطولة الإمارات 2019، وهدفي الأول كان تغطية وإعداد المادة الوثائقية عن المنتخب العراقي ولكن بعد خروجه من البطولة تغيرت الفكرة وسيناريو الفيلم وتحولت عن البطولة بشكل عام والمنتخب الإماراتي بشكل خاص».

وتابع: «الفيلم الوثائقي ستكون مدته ساعة وأركز خلاله على نقل أغلب أحداث البطولة وتفاعلات الجماهير ومشاعر الفرح والحزن، ولقاءات مع مسؤولين ولاعبين وجماهير كذلك، وعقب الانتهاء من إعداده بعد ختام البطولة أهدي هذا العمل لأي قناة تليفزيونية رياضية ترغب في عرضه مجاناً».