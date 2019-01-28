المصدر: يكتبها: طارق عبدالمطلب

وسط تجمع كبير من المشجعين على مقهى الجماهير الوفية بوسط المدينة.. دار الحوار كالعادة بين الكابتن فهمان وصديقه أبو الحجج، الذي سأل عما سيفعله المنتخب أمام قطر في لقاء قبل النهائي لكأس آسيا غداً، فرد عليه فهمان بقوله: اطمئن يابو الحجج.. الأبيض قادر يتأهل للنهائي بإذن الله، بشرط.

أبو الحجج: ما هو يا نجم التحليلات، ومفند خطط المدربين والمنتخبات؟

فهمان: التركيز في تنفيذ التعليمات، وعدم السرحان والتوهان، وبالذات في الدفاع.

أبو الحجج: بخبرتك الكروية، وأفكارك اللولبية.. كيف نمر بسلام من هذه المباراة؟

فهمان: لقد شاهدت المنتخب المنافس مرات عدة، وطبعاً هو يضم «كوكتيل من اللعيبة المستوردة» من كل درب ولون، وطريقتهم تعتمد على الاختراق من العمق، واستغلال الكرات الثابتة وهذا يتطلب اللعب معهم بطريقة معينة.

أبو الحجج: اِلحقنا بها يا فهامة زمانك؟!

فهمان: طريقة «المضمون في تأمين الزون»!

أبو الحجج: أي «زون» يابو الكباتن؟ قل لنا «كلام موزون» الله يرحم والديك.

فهمان: بما أن زاكيروني مدرب منتخبنا إيطالي، فهو يعلم جيداً معنى تأمين الزون، لأن «الطليان» هم أول من لعبوا بهذه الطريقة المعروفة بـ«الكاتانيتشو»... وهي أقرب لدفاع كرة السلة من خلال التحرك أمام منطقة الرمي والتسديد وغلق جميع المنافذ أمام مرمانا.

أبو الحجج: غلق منافذ.. كيف هذا؟

فهمان: في عام 1982 كان مدرب إيطاليا «انزو بيرزوت» رجل داهية، وبهذه الطريقة فاز على الأرجنتين والبرازيل وألمانيا، وفاز بمونديال 1982 في إسبانيا.. وكانت له جملة شهيرة هي إن لم تستطع إحراز هدف، فيجب ألا يستقبل مرماك هدفاً.

أبو الحجج: حينذاك، كان عنده باولو روسي، وكان يسجل من أنصاف الفرص.

فهمان: نحن أيضاً عندنا مبخوت وخليل وخلفان مبارك، والإسماعيلان مطر والحمادي، وغيرهم في الكتيبة البيضاء.

أبو الحجج: ولماذا هذه الطريقة بالذات؟

فهمان: لأن ما فيها مغامرات، وبها نتجنب الأخطاء أمام المرمى والحفاظ على شباكنا نظيفة، كما تعتمد على «سواتر» دفاعية، تشبه وقوف اللاعبين في مثلثات أمام بعضهم البعض، بحيث تغلق المنطقة تماماً بتقليل المساحات، وتواجد حوائط صد متتالية، فإذا مر المنافس من مدافع يجد الثاني، ولو نجح يقابله الثالث، وهكذا نفسد الهجمات.

أبو الحجج: ما أدري لماذا ينتابني القلق يا كابتن؟

فهمان: هكذا انتابك القلق، بعد مباراة الأبيض الأولى مع البحرين.. ولكن المنتخب حقق الانتصارات وأصبح على بعد خطوة من النهائي.

أبو الحجج: توكلنا على الله.. خليها «زون» وعلى الله العون؟