اليابان وإيران.. إثارة مرتقبة

المصدر: العين-طلحة عبدالله

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يستضيف ملعب استاد هزاع بن زايد في السادسة من مساء اليوم، لقاء إيران واليابان في مواجهة يحاول المنتخبان من خلالها العودة إلى المباراة النهائية بعد غياب، ضمن نصف نهائي أمم آسيا الإمارات 2019، وينتظر أن يشهد ملعب المباراة إثارة وتشويقاً بالغين قياساً على قوة المنتخبين المتنافسين، وما يملكانه من إمكانات عالية وعناصر قوية من اللاعبين، حيث يتطلع المنتخبان للوصول إلى النهائي ومن ثم التتويج باللقب، وتاريخياً تبدو كفة منتخب اليابان راجحة في هذه المسابقة، حيث سبق أن توج بالبطولة أربع مرات كانت آخرها في عام 2011 عندما فاز على المنتخب الأسترالي في النهائي بهدف دون رد في الوقت الإضافي، وفي النسخة الحالية وصل إلى هذه المرحلة من دون خسارة أو تعادل، أما المنتخب الإيراني فقد كانت آخر مرة وصل فيها إلى النهائي عام 1976 وفاز باللقب بعد تغلبه المنتخب الكويتي بهدف دون رد، وقبلها بأربع سنوات توج باللقب أيضاً بعد فوزه بالهدف الذهبي على منتخب كوريا الجنوبية 1972، وفي النسخة الحالية نجح في الوصول لنصف النهائي بعد 4 انتصارات وتعادل واحد فقط أمام العراق ودون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وقد أكمل المنتخبات تحضيراتهما الميدانية بعد أن أجرى كل منهما حصة تدريبية أخيرة، مساء أمس، عمد خلالها المدربان إلى التأكد من الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبين قبل أن يضعا لمساتهما الأخيرة على الخطة والتشكيلة، التي ينتظر أن يعتمداها في مواجهة الليلة.

إيندو: هدف محدد

توقع واتارو إيندو، لاعب متوسط الميدان الياباني، مواجهة صعبة لمنتخب بلاده أمام إيران، وشدد على أهمية اللعب بتركيز وصبر ومثابرة في الميدان، من أجل تجاوز هذا التحدي القوي، وقال: نرغب في بلوغ المباراة النهائية من المسابقة، وعلينا أن نُظهر أفضل ما لدينا في المباراة، ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، ولكننا نثق في أنفسنا وسنقاتل بقوة وتركيز، من المهم أن نستحوذ على الكرة وأن لا نسمح للإيرانيين باستغلال الضربات العرضية التي يجيدون التعامل معها، نحن لدينا التزامات كبيرة تجاه المنتخب، وعلينا أن نقدم عملاً متميزاً في أرضية ملعب المباراة لأجل خدمة أهدافنا وتحقيق الطموحات اليابانية.

شجاعي: نشعر بالفخر

عبّر مسعود شجاعي، قائد المنتخب الإيراني، عن فخره بتواجد منتخب بلاده في نصف نهائي المسابقة الآسيوية الليلة، وقال: إنهم بلغوا قمة الجاهزية، ويرغبون بقوة في تحقيق الفوز مع إدراكهم لقوة المنافس الياباني، وأوضح أن ما حدث في النسخة السابقة من البطولة الآسيوية عام 2015 في مباراتهم ضد العراق أصبح من الماضي، وهم حالياً يركزون بقوة في مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز. وقال: تفكيرنا وتركيزنا منصب حالياً على مباراة اليوم أمام اليابان، وما يهمهم تحقيق الفوز والذهاب للنهائي، ولا يفكرون كثيراً في المنافس؛ مع إدراكنا أن كل المنتخبات التي وصلت إلى هذه المرحلة هي منتخبات قوية تستحق الاحترام.

الساموراي ينشد الخامسة

بعد وصوله لنصف النهائي ، يتطلع المنتخب الياباني (الساموراي)، لتجاوز عقبة إيران الليلة، والوصول للنهائي، ومن ثم تحقيق اللقب الآسيوي الخامس في تاريخه، بعد أن توج به أربع مرات سابقة، كأكثر المنتخبات الآسيوية فوزاً به، ورغم أنه تأهل بجدارة إلى نصف النهائي، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس بالمجموعات ومرحلتي ثمن وربع النهائي، إلا أن المنتخب لم يظهر بالصورة المأمولة خلال المراحل السابقة ، فيما أكد مدربه هاجيمي ، أن الهدف الأهم بالنسبة له ولمنتخب بلاده، هو المضي قدماً في مراحل المسابقة الآسيوية، بغض النظر عن مستوى الأداء، ويضم منتخب اليابان في صفوفه لاعبين شباب، بمعدل أعمار 25 عاماً، فضلاً عن محترفين في دوريات أوروبية مختلفة.