محمد بن راشد لعاشقـة الإمارات: هذا علمك وبلدك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان حسين، التي حضرت مباراة منتخبنا الوطني، التي جمعته بالمنتخب الأسترالي، أول من أمس، برفقة والدتها وشقيقتها مريم، بدعوتها إلى مكتب سموه لشكرها وتكريمها نظير تقبيلها علم الإمارات لحظة تسجيل القناص علي مبخوت هدف فوز منتخبنا الوطني وتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا.

واحتضن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الطفلة سارة، البالغة من العمر 12 عاماً، عند دخولها مكتبه، حيث تفاجأت باستقباله لها، كما أهداها نسخة من كتاب سموه «قصتي». وحظيت سارة كذلك بتوقيع سموه على العلم الذي قبلته، حباً للإمارات التي تعيش على أرضها في أمن وأمان وجو يسوده التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حديثه مع الطفلة سارة : هذا العلم علمك وهذا البلد بلدك.

سارة، التي لم تصدق وجودها إلى جانب سموه طوال جلسته معها، هي طفلة عراقية الجنسية، وتقيم مع أسرتها في عجمان بمنطقة النعيمية، وتدرس بالصف العاشر في مدرسة فيكتوريا الانجليزية بالشارقة. عائلة سارة تقيم بالإمارات منذ 2006، حيث يعمل والدها الدكتور عبدالرحمن خشمان، طبيب أسرة ووالدتها الدكتورة ابتسام شياع الكعبي، أخصائية نساء وتوليد بعجمان.

وعبرت الدكتورة ابتسام الكعبي؛ والدة الطفلة العراقية سارة، عن سعادتها وأسرتها البالغة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت في حديث عبر الهاتف لـ«البيان الرياضي»: حتى هذه اللحظة نشعر أننا في حلم.. «ابنتي حتى الآن مو مصدقة» تقول لي أمي «اقرصيني» حتى أتأكد أني لا أحلم.

وأضافت: إننا نعيش ما يمكن وصفه بالفرحة الخيالية، لسنا مصدقين بأننا قابلنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لدرجة لا يمكن وصفها، فحتى المرضى الذين أعالجهم في عملي سألوني ما بك اليوم دكتورة؟ إنك متغيرة ومختلفة عن ذي قبل، وعندما أعلمتهم بأني قابلت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ردوا: إذاً معاك حق.

واستطردت تقول: أنا فعلاً مندهشة ليس فقط من مقابلة سموه، بل من تواضع هذا الإنسان وطيبته.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يستقبلنا بكل تواضع وبكل حب ويحتضن ابنتي بشكل أبوي لا يمكن وصفه.. نحن في غاية السعادة أمام كرم وعظمة وتواضع سموه. ربي يحفظه ويطول عمره.