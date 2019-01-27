محمد بن راشد: هذا علمك وبلدك

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فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان حسين، التي حضرت مباراة منتخبنا الوطني، التي جمعته بالمنتخب الأسترالي، أول من أمس، برفقة والدتها وشقيقتها مريم، بدعوتها إلى مكتب سموه لشكرها وتكريمها نظير تقبيلها علم الإمارات لحظة تسجيل القناص علي مبخوت هدف فوز منتخبنا الوطني وتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا.

واحتضن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الطفلة سارة، البالغة من العمر 12 عاماً، عند دخولها مكتبه، حيث تفاجأت باستقباله لها، كما أهداها نسخة من كتاب سموه «قصتي». وحظيت سارة كذلك بتوقيع سموه على العلم الذي قبلته، حباً للإمارات التي تعيش على أرضها في أمن وأمان وجو يسوده التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حديثه مع الطفلة سارة : هذا العلم علمك وهذا البلد بلدك.

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