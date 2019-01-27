ميدو: فارس جمعة بطل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد أحمد حسام «ميدو» نجم الكرة المصرية السابق بمدافع منتخبنا الوطني الأول فارس جمعة وأدائه البطولي والرجولي في مباراة الأبيض ضد أستراليا التي انتهت بتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحذير اللاعبين من خوض المباريات في حال تعرضهم لإصابة خطيرة وعدم الاندفاع وراء رغبتهم في مساعدة فرقهم على الانتصار.

وكتب ميدو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: فارس جمعة بطل ولكن يجب نصيحة كل اللاعبين بأن يخرجوا من الملعب فوراً إذا شعروا بأي خطر على حياتهم وعدم محاولة استكمال اللعب مهما كانت الظروف لأن حياة أي لاعب هي الأهم.

وخضع ثنائي منتخبنا الوطني فارس جمعة ومحمد أحمد لفحوص طبية بعد تعرضهما للإصابة في مباراة أول من أمس بالرأس والركبة على التوالي، وأكد حسن سهيل مشرف المنتخب أن الثنائي تم تحويله للمستشفى بغرض إجراء أشعة والاطمئنان عليهما مؤكداً أنهما بخير، مؤكداً أن فارس حصل على راحة من التدريب يوم أمس وسيستأنف التدريبات مع الفريق اليوم استعداداً للقاء نصف النهائي بعد غدٍ.

وبعد نقله الى المستشفى، قال جمعة من سريره «اطمئن الناس اني بخير والأمور طيبة... أكملت المباراة من أجل العلم، نقاتل حتى اللحظة الأخيرة».

بدوره، قال حارس الإمارات خالد عيسى: «فارس كان بطلا اليوم. بلادنا أعطتنا كل شيء ووفرت لنا كل سبل الراحة، وما قمنا به قطرة في بحر ويجب ان نقدم الغالي والنفيس لها».

لكن طبيب المنتخب الإماراتي كشف في تصريحات لقناة دبي الرياضية «قال لي فارس لن يستطيع أحد منعي من اللعب. يجب أن أقاتل من أجل بلادي».

وكانت شجاعة اللاعب محل إشادة في عديد من الأوساط الرياضية، لاستمراره في اللعب برغم تعرضه للإصابة.

وكانت الإمارات متقدمة بهدف علي مبخوت عندما تعرض جمعة (30 عاما) لضربة قوية على رأسه إثر احتكاك مع الأسترالي ماثيو ليكي، في وقت كان قد أجرى المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني تبديلاته الثلاثة.