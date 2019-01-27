مبخوت: توقّعت تمريرة ديجينيك الخاطئة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف علي مبخوت نجم وهداف منتخبنا الوطني، صاحب هدف الفوز الوحيد الذي قاد «الأبيض» للفوز وتخطي عقبة أستراليا إلى دور نصف النهائي من كأس آسيا «الإمارات 2019»، عن سر تحول مستوى المنتخب إلى الأفضل، وتحدث عن تألقه الشخصي في البطولة ولقب هداف العرب، وطموحه في البطولة القارية، كما علق على لحظة هز شباك «الكنغارو» بالهدف الذكي الذي أحرزه، وكيف قرأ التمريرة الخاطئة من المدافع لحارس المرمى.

و قال: عندما شاهدت لحظة تمرير الكرة من المدافع ديجينيك عرفت أن هذه كرة المباراة، واستغللت الخطأ بشكل جيد ونجحت في الاستفادة منه وإحراز الهدف..

مواجهة صعبة

بداية تحدث علي مبخوت عن مباراة أستراليا وقال، إنها كانت مواجهة صعبة تطلبت مجهوداً كبيراً من زملائه اللاعبين طوال زمن اللقاء، وأضاف: لعبنا المباراة بتركيز كبير لأننا ندرك أن الخصم بحكم قوته قادر على التسجيل في أي لحظة من عمر المباراة، وخاصة أنه يمتلك الأدوات التي تساعده على الفوز أمام كل المنتخبات، لكننا نجحنا بالعزيمة والإصرار في تحقيق التفوق عليه، وتقديم مباراة جيدة بروح قتالية عالية، وأحب هنا أن أهنئ زملائي اللاعبين على المردود الذي قدموه والتأهل إلى نصف النهائي.

طموح الفوز

وعن سر تألق المنتخب وإقصائه لحامل اللقب والتفوق عليه في أرضية الملعب قال مبخوت: ندخل كل مباراة بطموح الفوز، ونجتهد في أرضية الملعب من أجل الوصول لهدفنا، مع الاستفادة من كل مواجهة نخوضها والملاحظ أن مستوانا ظل يتطور من مباراة إلى أخرى، لكن تركيزنا دائماً ظل أكبر على الفوز وليس الأداء لأن المنافسة تحتاج إلى انتصارات أكثر من الأداء، وهذا ما كنا نقوم به في الجولات السابقة دون الالتفات للكلام الذي يقال عن تراجع المستوى وضعف المردود، لأن كل مباراة نلعب فيها للفوز فقط.

واستطرد مبخوت وقال: بلا شك فإن الدافع الأكبر لنا مصدره حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمباراة قيرغيزستان لأن ذلك شكل لنا دافعاً كبيراً ومنحنا الثقة بالمباريات وزاد من حماسنا وإصرارنا على تقديم كل ما لدينا من مجهود، ونحن نشكره على الدعم المعنوي الكبير الذي قدمه لنا بحضوره.

هداف العرب

وقلل نجم منتخبنا الوطني من حصوله على لقب هداف العرب، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والأهداف، ذاكراً أنه بلا شك فخور بهذا النجاح الذي يحسب للجميع والكرة الإماراتية، لكن سواء كان هداف العرب أو هداف البطولة فإن ذلك ليس طموحه حالياً، مؤكداً أن طموحه التتويج بلقب البطولة ليكون تتويجاً لجهد المنتخب الجماعي وكل من وقف خلفه في الفترة الماضية، ولإعلاء اسم الإمارات في هذه البطولة القارية الضخمة.

أهداف حاسمة

وعلق علي مبخوت على أهدافه الحاسمة في المباريات المهمة، ذاكراً أن ذلك واجبه في الملعب وأضاف: أنا دائماً في خدمة بلادي في أي وقت تحتاج فيه إلى جهدي، وأسعد كثيراً بأن أساهم مع زملائي في تحقيق الانتصارات، ونجاحي في إحراز الأهداف ترجمة لجهود الجميع وقبل كل شيء توفيق من الله، إضافة إلى أنني لا أمنح الأشياء أكثر من حجمها وأتعامل بهدوء مع كل المواجهات.

ثقة وجهد

وعلق مبخوت على تغريدته عبر حسابه الشخصي «تويتر»، معاهداً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإعلاء اسم الإمارات عالياً وقال: غردت لأننا يجب أن نعطي «بو خالد» الذي يستحقه وأكثر، ولأني لا أخاف من شيء في كرة القدم، ويجب دائماً أن نتحلى بالثقة وأن نبذل كل جهدنا في المباريات والحمد لله جهودنا تكللت بالانتصار. وتحدث هداف العرب عن المباراة المقبلة في نصف النهائي وقال: منذ بداية البطولة علمنا أن يكون هدفنا التركيز على المباراة التي سنخوضها، من دون التفكير في المواجهة التي تليها، والآن أكملنا مهمة ربع النهائي وسيكون تفكيرنا منصباً على نصف النهائي فقط.