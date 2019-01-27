مابيل يفقد شقيقته يوم الخسارة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي ـ أحمد عيسى

عاش نجم منتخب أستراليا آوير مابيل، يوماً أسود في حياته أمس، بإقصائه من ربع نهائي بطولة أمم آسيا على يد منتخبنا بهدف دون رد، وتلقيه خبر مصرع شقيقته بور (19 عاماً)، في حادث سير، بعد وقت قليل من نهاية مشاركته في المباراة.

وأشارت تقارير صحافية أسترالية، وقوع الحادث قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأسترالي، وأن آوير لم يكن يعلم بوفاة شقيقته عندما نزل بديلاً لروبي كروس في الدقيقة 73. وعبّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عن مواساته وتعاطفه مع اللاعب، وقال في بيان "يعبر الاتحاد الأسترالي عن مواساته وتعاطفه العميق مع آوير وعائلته وأصدقاء بور في هذا الوقت العصيب.

وأوضحت التقارير أن السيارة التي كانت تستقلها شقيقة آوير، اصطدمت بسياج، وأن سائقها وسائق السيارة التي كانت تسير خلفها، يواجهان تهمة مخالفة قانون السير.

ولعب آوير المحترف في الدوري الدنماركي، 4 مباريات أساسياً، وسجل هدفين، وهو أحد اللاعبين الواعدين في منتخب الكانغارو.

ونشأت عائلة آوير مابيل في مخيم للاجئين في كينيا، بعد هربها من الحرب الدائرة في جنوب السودان، قبل أن تستقر في أستراليا عام 2006، واهتم آوير بمساعدة أصاحب الأمراض النفسية والذهنية، إلى جانب ممارسة كرة القدم.وقبل معرفته بخبر وفاة شقيته امتدح آوير مابيل لاعب وسط أستراليا، الدور الإيجابي الذي لعبة الجمهور الإماراتي في مباراة المنتخبين أمس، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف علي مبخوت، وتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال مابيل «23 عاماً»، إن جمهور الإمارات يستحق أن يفرح بالبطولة، لأنه، وحسب قوله، جمهور إيجابي، يشجع بحماس، وأضاف: أعجبني هذا الجمهور بدعمه لمنتخب بلاده، هذا شيء رائع بالتأكيد، علينا أن نعترف به، أعتقد أن وقفة الجمهور، كانت سبباً في خسارتنا، لذلك أتمنى له أن يفرح بلقب البطولة. وكانت بعثة أستراليا قد أخفت عن اللاعب ، والذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، خبر وفاة شقيقته الصغري في حادث سير بأستراليا قبل اللقاء.