50.0 % مستوى ربع النهائي قوي

المصدر: دبي-علي شدهان

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يرى 50.5% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها في «تويتر»، أن مستوى الأداء الذي قدمته المنتخبات خلال مباريات ربع نهائي النسخة 17 لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المتواصلة في الإمارات، قوي، فيما يرى 36% أن المستوى متوسط، و13.5 يرون مستوى الأداء العام في الدور ربع النهائي ضعيفاً. وطرحت البيان على متابعيها في حسابيها على الموقع الإلكتروني و«تويتر»، سؤالاً محدداً مفاده «كيف ترى مستوى الأداء في ربع نهائي كأس آسيا، قوياً أم متوسطاً أم ضعيفاً؟»، فجاءت الردود متباينة في الموقع الإلكتروني بنسبة 50% قوي و35% متوسط و15% يرونه ضعيفاً، فيما يرى 51% عبر «تويتر» المستوى قوياً و37% متوسطاً و12% يرون مستوى الأداء ضعيفاً.