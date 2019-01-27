المنتخب يعود إلى أبوظبي ويبدأ التحضير لنصف النهائي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجّه لاعبو منتخبنا الوطني الشكر إلى القيادة الرشيدة للدعم الكبير الذي يلقاه الفريق منذ اللحظات الأولى لانطلاقة منافسات كأس آسا الإمارات 2019، كما وجّهوا الشكر إلى جماهير الأبيض الوفية التي حرصت على مؤازرة الفريق وعادت بقوة لتملأ المدرجات، وهو ما كان له مفعول السحر على أداء الفريق ومعنوياته، متمنين أن يكون اللقب الغالي أقل ما يقدمونه للإمارات الغالية، وكانت بعثة منتخبنا الوطني الأول قد عادت إلى العاصمة أبوظبي أمس، بعد الانتهاء من مباراة ربع النهائي التي حقق فيها الأبيض فوزاً مستحقاً على حساب حامل اللقب المنتخب الأسترالي بهدف علي مبخوت، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي. وسيبدأ الأبيض تحضيراته لمباراة نصف النهائي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، حيث أعلن الجهاز الفني عن انطلاقة التدريبات التي ستستمر بصورة يومية حتى موعد المباراة، ويعمل الإيطالي زاكيروني وجهازه المعاون على تجهيز كل اللاعبين وتهيئة البدلاء لسد النقص الذي قد ينتج عن غياب بعض العناصر بسبب الإصابة.

الضوء الأخضر

وكان الجهاز الطبي للمنتخب قد طمأن الجمهور على سلامة المدافع فارس جمعة الذي تعرض للإصابة خلال مباراة أستراليا، إذ خضع للفحص الدقيق وتأكد تماثله للشفاء، وغادر اللاعب المستشفى بعد أن بقي تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وينتظر الجهاز الفني الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لتحديد موقف اللاعب. على صعيد متصل، سيخضع اللاعب محمد أحمد للفحص، اليوم، ويتم إجراء أشعة لمعرفة حجم الإصابة، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة أستراليا، وغادر الملعب وحل مكانه اللاعب الشاب خليفة الحمادي.

وشهدت مباراة أستراليا، في ربع النهائي، عودة اللاعب سيف راشد للمشاركة مجدداً بعد غيابه عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، حيث شارك في آخر خمس دقائق من اللقاء بديلاً لزميله إسماعيل الحمادي، ومثّلت عودة اللاعب إضافة مهمة للمنتخب، خاصة في ظل موجة الإصابات التي ضربت صفوف الأبيض، إذ غادر خليفة مبارك إلى ألمانيا للعلاج، وتعرض كل من محمد أحمد وفارس جمعة للإصابة في المباراة الأخيرة.