صحافيان كوريان: نتمنى فوز الأبيض باللقب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب الصحافيان الكوريان آن كيونغنام وزميلته جي سون يو، عن أمنياتهما بالتوفيق لمنتخب الإمارات في مشواره في البطولة، بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، وأوضحا: «بعد خروج كوريا الجنوبية من البطولة نتمنى أن يحقق المنتخب الإماراتي اللقب خصوصاً أن الإمارات تقدم بطولة رائعة من الناحية التنظيمية ووجدنا كل التسهيلات وحسن المعاملة من الجميع خلال تواجدنا لتغطية البطولة».

ولفت الصحافيان من كوريا الجنوبية الأنظار خلال مباراة منتخب بلادهما في الدور ربع النهائي من كأس آسيا بارتدائهما «جاكيت» نادي العين، على الرغم من أنها المرة الأولى التي يحضران فيها إلى الإمارات، من أجل تغطية البطولة.

وأوضح آن كيونغنام وزميلته جي سون يو الصحافيان الكوريان، إنهما اشتريا «جاكيت» نادي العين من دبي خلال تغطيتهما لمباريات كوريا الجنوبية في البطولة، مشيرين إلى أنهما يعرفان نادي العين جيداً باعتباره واحداً من أكبر الأندية في القارة الآسيوية. وتحدثا لـ«البيان الرياضي» عن سر ارتدائهما لـ«جاكيت»العين وقالا: "نعرف بالطبع نادي العين وحرصنا خلال وجودنا في الإمارات على شراء «جاكيت» النادي إعجاباً بشعار العين، حيث إنه شعار مميز ويلفت الأنظار، ودائماً خلال تواجدنا في المباريات لتغطية كأس آسيا نرتدي «جاكيت» العين تعبيراً عن إعجابنا بالنادي الإماراتي وشعاره.

شعبية كبيرة

وأضافا: «الجميع يستوقفنا عند رؤيتنا نرتدى قميص نادي العين ورأينا بالفعل الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها النادي في الإمارات، وهو ناد له اسمه وسمعته في القارة الآسيوية خصوصاً أنه حصل على دوري أبطال آسيا من قبل وتأهل للنهائي أمام تشونبوك الكوري في 2016».