«سيدني مورنينغ»: خطأ ديجينيك حطم «الكانغارو»

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

سلطت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية الضوء على خطأ مدافع «الكانغارو» ميلوس ديجينيك في مواجهة فريقه أول من أمس أمام الإمارات والذي تسبب في تأهل «الأبيض» على حساب نظيره الأسترالي بهدف سجله علي مبخوت، حيث وصفت الصحيفة خطأ ديجينيك بالغبي، في حين أشادت بمهاجم «الأبيض» علي مبخوت ووصفته بالمخضرم.

الصحيفة نشرت تقريراً تحت عنوان: «الخطأ» الغبي لدينيجيك أبعد أستراليا من آسيا»، قالت فيه: سيطرت أستراليا بشكل كبير على المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في العين، لكنها غادرت البطولة وتخلت عن اللقب بفارق ضئيل، بسبب خطأ ديجينيك في الدقيقة 68.

وأضاف التقرير: بينما حاول المنتخب الأسترالي إبعاد خطوط دفاعه، لعب ديجينيك كرة عرضية إلى حارس المرمى ماثيو ريان الذي تم إقصاؤه من قبل المهاجم الإماراتي المخضرم علي مبخوت، حيث قدم ديجينيك خدمة على طبق من فضة لمبخوت الذي أمسك بالكرة وراوغ الحارس ريان قبل أن يسجل الهدف.

وتابع: بحثت أستراليا عن طريق العودة إلى المسابقة التي لم يكن من المفترض أن تفقد السيطرة عليها لكنها لم تستطع العثور عليها.

وأضافت الصحيفة: لقد اعترف ديجينيك بأنه كلف فريقه وبلده غالياً، وقال للصحفيين «من السخف أن نكون في هذا الموقف، من الواضح أننا أنهينا بطولة بسبب خطئي، لكن هذه هي الحياة، ويجب أن أتعامل معها».

وقالت: بدلاً من أن يكون المنتخب الأسترالي في الدور نصف النهائي إلا أنه ودع المسابقة، وكرة القدم لديها طريقة لمعاقبة الفرق التي لا تأخذ فرصها.

وأشار التقرير إلا أنه كان لدى رجال المدرب غراهام أرنولد فرص كافية لتعديل النتيجة لكنهم افتقروا إلى اللمسة الأخيرة، وظهر تأثير غياب صانع الألعاب العملاق توم روجيك، حيث إن البطاقة الصفراء التي حصل عليها في لقاء أوزباكستان أثبتت أنها أكثر تكلفة مما كان يمكن لأرنولد أن يتخيله.

وأضاف: قبل نهاية الشوط الأول، كان أمام الإمارات فرصة رائعة أخرى عندما وجدت ركلة حرة من خارجها طريقها إلى القائم الخلفي حيث كان مبخوت جاهزاً ومنتظراً، لكن لحسن حظ المنتخب الأسترالي، مرت الكرة الرأسية فوق العارضة.