«اللجنة الأمنية»: تنظيم «آسيا 2019» رائع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بحثت اللجنة الأمنية العليا لتأمين كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الإمارات سير العمل ومجمل تقارير الأداء لغاية الآن وسبل الاستعداد للمرحلة المقبلة مع وصول البطولة إلى مراحلها الأخيرة واحتدام شدة التنافس بين المنتخبات التي تأهلت لنصف النهائي.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، اجتماعاً للجنة الأمنية المنظمة لكأس آسيا، حيث استعرض الأعضاء المجتمعون المجهودات التي بذلت بالفترة الماضية منذ انطلاق البطولة، والأداء المتميز، وهم المكلفون بحفظ أمن المباريات والملاعب الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف وصولاً للغاية المنشودة في إبراز الدور، الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم بطولة قارية بمجال كرة القدم.

وتم استعراض توصيات الاجتماع السابق لمتابعة الإجراءات وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم الملاعب، كما تناول موضوع التفتيش وسبل تأمين المباريات بصورة محترفة تعزز العمل القائم.