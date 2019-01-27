مساندة «بو خالد» دفعتنا لرد الجميل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حبست الجماهير وملايين المشاهدين خلف شاشات التلفاز أنفاسها، عندما تعرض مدافع منتخبنا الوطني فارس جمعة إلى سقوط قوي على أرضية الملعب، ناتج عن ارتطام بالرأس مع أحد مدافعي أستراليا في الدقيقة 91، كان سقوط فارس ملفتاً للنظر حيث إنه لم يكان عادياً، وتم التعامل معه وفق اللوائح وخرج لتلقي الإسعافات الأولية خارج الملعب، وبمجرد الوقوف على قدميه شرع في النزول إلى الملعب، في الوقت الذي حاول فيه أعضاء من الجهاز الطبي والفني منعه، حفاظاً على سلامته، لكنه أصر، وشارك «الفارس» مرة أخرى، لكن ما لبث وأن عادت الإصابة مرة أخرى، وغادر الفارس مرة ثانية، لتلقي العلاج، بسيارة إسعاف، لكنه ترك خلفه في الملعب، روحاً قتالية، ورسائله كانت واضحة للعيان، بأن الالتفاف حول العلم، وتغليب مصلحة الوطن، هي المبدأ، عرض مدافع الأبيض الجسور سلامته الشخصية للخطر، في مقابل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان وتحقيق حلم التأهل إلى نصف النهائي على حساب أستراليا حامل اللقب.

وقال فارس جمعة لـ «البيان الرياضي» تعقيباً على تحامله على نفسه والإصرار على المشاركة رغم إصابته، حب الوطن فوق كل شيء وفوق سلامتي شخصياً، حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندتنا من المدرجات خلال المباراة الصعبة أمام قيرغيزستان في دور 16، دفعتنا جميعاً لرد الجميل إلى «بوخالد» وقيادتنا الرشيدة التي تساندنا وتدعمنا، والجماهير الوفية التي تقف دائماً خلفنا.

ومعروف عن فارس روحة القتالية العالية مع ناديه الجزيرة، ووصف في عام 2017 الذي شهد تتويج الجزيرة بدرع الدوري للمرة الثانية في تاريخه بأنه رجل المهام الصعبة، ولقب بالمدافع الهداف، حيث سجل في هذا الموسم 6 أهداف، وبالرغم من تعرضه للإصابة الموسم الماضي لقرابة شهرين، أصرت إدارة الجزيرة على الاحتفاظ به للموسم الجاري وعدم التفريط فيه.

وأضاف: أصريت ألا أترك «ربعي» في الوقت الحرج، خصوصاً بعد تقدمنا 1/‏‏0 على استراليا بطل النسخة الماضية، نجم الأبيض تبقى له دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع، ويلمع في سماء أبطال آسيا، ولذلك تناسيت إصابتي وأصريت على الوقوف في هذا الوقت الحرج بجانب زملائي، ولكن الإصابة كانت أقوى مني وعادت مرة أخرى.

ويأتي دور فارس جمعة استكمالاً للدور الكبير الذي يقدمه زملاؤه علي مبخوت، علي خصيف، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، في دعم المنتخب الوطني واستكمال صورة النجاح والتفوق.

وأوضح فارس جمعة إنه بخير وكشفت الفحوصات الطبية سلامته، وقد حصل على يوم راحة أمس، وسينتظم في تدريبات «الأبيض» بداية من اليوم، وأكد «الفارس» أن عيال زايد قدها.. ومثلما تخطى حامل اللقب في دور 8 سيتخطى الخصم خلال مواجهة نصف النهائي، وسيكون الأبيض طرفاً في النهائي، ومؤكداً أن الجميع لديه الطموح الكبير في إسعاد الشعب الإماراتي كاملاً، وهدفه كأس آسيا.