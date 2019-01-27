الفرحة تغمر «تويتر» بتأهل منتخبنا لنصف النهائي

سادت الفرحة أجواء شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب الإعلان عن تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا، بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي حامل اللقب بهدف نظيف، حيث انهالت التغريدات المهنئة بإنجاز «الأبيض» مطالبة إياه بمواصلة المشوار حتى بلوغ النهائي.

وكتب الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً:«مبروك يا بلادي وبإذن الله المباراة النهائية موعدنا»،وكتب عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، على «تويتر»:«شكراً لكل الجماهير الإماراتية والعربية وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة في ستاد هزاع بن زايد كنتم على الوعد، شكراً لكم أنتم نجم آسيا».

وقال غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين:«الإصرار والروح والطموح والثقة، كلها كانت عنوان الفوز، شكراً لكم أفرحتوا الجميع، إلى الأمام والقادم بإذن الله أجمل».

وأشار إداري العين السابق سلطان راشد:«هناك رجال يحملون رايتك يا وطن، ألف مبروك للإمارات»

وقال إسماعيل راشد نجم منتخبنا الوطني السابق:«مبروك لرجال الأبيض، ما قصرتوا».

وكتب الإعلامي حامد الحارثي: «الروح القتالية، المرجلة، العزيمة، استشعار المسؤولية، والدعم الجماهيري، عوامل تكفل لأي منتخب تخطي أي فوارق فنية مع المنافس، مضيفاً: «أثبتها الجزيرة في كأس العالم للأندية 2017، والعين في كأس العالم للأندية 2018، واليوم منتخبنا في كأس آسيا 2019، ونحمد الله دائماً».

وقال حارس مرمى «الأبيض» خالد عيسى: «شكـراً وألف مبـروك لشيوخنا ولجمهور الإمارات وجمهور الجاليات الأخرى التي حضرت، فـارس جمعة انت رجـل».

وقال سعود بن بدوه:» مبروك لمنتخبنا الصعود لنصف النهائي، مباراة تتغلب فيها روح عيال زايد على المنتخب الأسترالي، أفضل مباراة لمنتخبنا منذ استلام زاكيروني، شكراً لكل لاعب رسم الفرحة على وجه الشعب«.

وغرد المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي: «اللهم لك الحمد، الأداء الأفضل، الروح الأجمل، الفرحة الأكبر، الله يديم أفراحك يا وطني»، وأضاف المعلق عامر عبد الله: «هكذا الرجال تبذل المجهود وتتفانى، هكذا تبنى الإنجازات، هكذا تكون للرجال كلمة، هكذا يشعر بكم المتابع لكرة القدم أو غير المتابع يشعر بروحك تصله، هكذا يشعر بكم الأب والابن والأم والأخت والبنت، هكذا تسعد قيادتك وشعبك، هكذا هم أبناء زايد، مبروك يا بلادي، بالمرجلة ولا غيرها منتخبنا إلى نصف نهائي آسيا، بالقتال بالوقفة بالإصابات بالدم بالروح». وغرد لاعب منتخبنا ماجد حسن: «شكراً جمهور الوطن، تستحقون الفرحة».