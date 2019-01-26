مجموعة دبي توّدع «آسيا 2019» بالقلب الكبير

المصدر: دبي-عدنان الغربي وعلي الظاهري

ودّعت مجموعة دبي «آسيا 2019» باحتفالية القلب الكبير بمشاركة كامل فرق العمل التي ســـاهمت بجهودها في استضافة 11 مباراة من البطولة على مدار 17 يوما في اســــتاد آل مكتـــوم بنادي النصر واســـتاد راشد بنادي شــــباب الأهلي.

واحتفت فرق العمل بختام استضافة جانب من بطولة كأس أمم آسيا الإمارات 2019 من خلال اصطفافهم في طابور طويل في شكل قلب كبير وسط أرضية ملعب النصر تعبيـــراً منهم لحبّهم للإمارات وفي الوقت نفسه رسالة شكر من اللجنة المنظمة لهم لما بذلوه من جهــود طيلة الفترة السابقة لإخــــراج البطولة بأجمل صورة.

حضور

وحضر احتفالية الختام سعيد حارب رئيس مجموعة دبي، وصلاح أمين نائب رئيس المجموعة والعميد سيف مهير المزروعي رئيس لجنة تأمين الفعاليات رئيس اللجنة الأمنية للمجموعة، والعميد خليل عبيد البشري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة والعميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي،وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعلي عمر نائب مدير المجموعة وبدر حارب مشرف فريق المتطوعين بمجموعة دبي.

نجاح

وعبر سعيد حارب عن سعادته بالنجاح المبهر الذي حققته مجموعة دبي في استضافة 11 مباراة من نهائيات كأس أمم آسيا باستاد راشد واستاد آل مكتوم.

موضحاً أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لو تضافر جهود كل فرق العمل، وقال: احتفالية الختام كانت عبارة عن تجمع لكل من ساهم في التنظيم في الملعبين من مختلف الجنسيات والأعمار، رجالا وسيدات وشباباً وفتيات وحتى الأطفال الذين شاركوا في العمل التطوعي.

فرحة

وأضاف: ما شهدناه من فرحة على وجوه الجميع، يؤكد أنهم عملوا بقلب واحد وبحب كبير للإمارات لذلك اخترنا أن يكون الختام في شكل قلب يضم كل الفئات الذين شاركونا التنظيم بما في ذلك الاتحاد الآسيوي وعمّال النظافة وكامل القطاعات، ولنؤكد أن العمل ليس فردياً بل العمل الجماعي أســــاس النجـاح.

وتابع: سعادتنا مضاعفة بما لمسناه من رضا لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وإشادته بالتنظيم في الملعبين، شكراً للجميع على ما بذلوه من جهود ولوسائل الإعلام على دعمها لنا منذ بدأنا تجهيز الملعب وحتى استضافته آخر مباراة، لقد كان تحدياً كبيراً لنا واليوم نعيش فرحة الانتصار عليه.

تنظيم مشرف

وأكد سعيد حارب أن مجموعة دبي كانت حريصة على الخروج بتنظيم مشرف ورائع يرتقي إلى مستوى ما تحظى به الإمارات من سمعة عالمية، مجدداً شكره إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت معها لتحقيق ذلك.

وقال: هذا الحدث ينسب للجميع وليس لمجلس دبي الرياضي، باسمنا نقول شكراً من القلب لكل من وضع بصمة في النجاح وشكراً لبلدية دبي على انجاز استاد آل مكتوم في زمن قياسي.

إشادة

وأشار رئيس مجموعة دبي إلى أن التنظيم وجد إشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام التي واكبت الحدث وختم: نجاح الإمارات كان أولوية عملنا منذ اليوم الأول، لاستكمال حلقة التميز في بقية المجموعات الأخرى في أبوظبي والعين والشارقة.

رسالة شكر

أوضح حمد بن ديلان أن قلب الاحتفالية رسالة شكر من الأعماق لكل من ساهم في نجاح استضافة مجموعة دبي لـ11 مباراة من شركات وموظفين ومتطوعين وعمال، وقال: القلب يرمز إلى فريق العمل الواحد والأداء الجماعي واعتراف بالجميل لهم.

هدية

وأوضح بن ديلان إلى أن الاتحاد الآسيوي أهدى مجموعة دبي إحدى الكرات الرسمية التي تم استخدامها في ربع النهائي كهدية تذكارية وتقديرية على النجاح في استضافة جميع المباريات، وقال: النجاح شمل كافة الأمور التنظيمية وحتى الحضور الجماهيري كان متميزاً في المباريات وإشادة الاتحاد القاري وسام شرف لنا.

ناصر آل رحمة: الجميع ساهم في قصة النجاح

أعرب ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح تنظيم مجموعة دبي بعد استضافة جانب من فعاليات ومباريات كأس أمم آسيا 2019 وقال إن كل المجتمع بكل أطيافه ساهم في قصة نجاح الحدث سواء من أصحاب الهمم وغيرهم من الفئات الأخرى الذين تواجدوا ضمن فريق العمل.

وتوجه آل رحمة بالشكر إلى جميع من ساهم في نجاح العمل بدبي سواء من اللجنة المنظمة العليا أو اللجنة المحلية، حيث تكاتف الجميع في الدولة من أجل إظهار الحدث في أبهى حلة الذي تستضيفه الإمارات في عام 2019، مما يترجم حقيقة أن البيت متوحد، مبيناً أن الجميع عاش أجمل اللحظات في حفل الختام بعد أيام من الجهد والعناء لترتسم البسمة على وجوه كل من شارك ضمن فريق العمل من مختلف الجهات.

علي عمر: تنظيم رائع يليق بالإمارات

رأى علي عمر أن الاحتفالية اعتراف بالجميل لأكثر من 1100 شخص شاركوا في تنظيم المباريات بمجموعة دبي، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى لهم جميعاً الخروج بصورة جميلة تعكس السمعة التي تحظى بها دولة الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وقال: وراء هذا النجاح فريق عمل متكامل يضم قطاعات ومؤسسات مختلفة كان هدفها الوحيد الخروج بتنظيم رائع يرقى إلى مستوى الطموحات، ونشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح مجموعة دبي على تنظيم كل المباريات سواء في استاد راشد أو استاد آل مكتوم.

وأضاف: مع اختتام استضافتنا لآخر مباراة في المجموعة بين اليابان وفيتنام لحساب ربع النهائي، وهي أول مباراة تشهد تطبيق تقنية الفيديو في تاريخ كأس آسيا، استاد آل مكتوم أيقونة النهائيات وكان يستحق أن يشهد حدثاً تاريخياً.

وأوضح علي عمر أن فرق العمل متنوعة وتشكلت من جهات ومؤسسات حكومية متنوعة ما يترجم حرص الجميع على الوصول إلى تنظيم راق ومشرف للدولة، وما يعكس التسامح على أرض الإمارات.

صلاح أمين: لا ملاحظات من الآسيوي

أكد صلاح أمين نائب رئيس مجموعة دبي، إن الاتحاد الآسيوي لا توجد لديه أي ملاحظات على المجموعة في المباريات الـ 11 التي تم استضافة 6 منها في استاد آل مكتوم و5 مباريات في استاد راشد، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي أبدى إعجابه بعمل المجموعة في الفترة السابقة. وأضاف أمين إن الاستعدادات انطلقت قبل أكثر من عامين منذ إعلان اختيار الإمارات لاستضافة كأس أمم آسيا، وكانت المهمة كبيرة والتحديات صعبة منها تنفيذ مشروع تحديث استاد آل مكتوم بالتعاون مع الجهات الحكومية أبرزها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني وغيرها من المؤسسات الحكومية، مضيفاً إن العمل تم إنجازه تحت إشراف اللجنة المحلية بالكامل ولم يتم الاستعانة بأي شركة خارجية من أجل عملية التنظيم وإنما تعتبر جميعها جهوداً ذاتية متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية المشاركة والتي ساهمت في توفير أعداد من المتطوعين.