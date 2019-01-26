زاكيروني: قهرْنا حامل اللقب

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبّر الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للأبيض الإماراتي، عن سعادته بالفوز على أستراليا مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، والتأهل إلى نصف نهائي مسابقة أمم آسيا لكرة القدم، بعد الفوز المستحق بهدف دون رد، وهنّأ اللاعبين والإدارة والجمهور الإماراتي بالفوز، وقال إن أبطال المنتخب قدموا أداء رجولياً على أرضية الملعب وكانوا أبطالاً منذ بداية المواجهة وحتى النهاية، ونجحوا في قهر حامل اللقب الأسترالي، وهو منتخب قوي ومتميز ومتماسك، ويجيد الألعاب الهوائية، وقد كان خطيراً في المباراة منذ البداية وحتى آخر لحظة، وما يميز هذا المنتخب أنه مستقر على تشكيلة واحدة منذ فترة طويلة، فيما اضطررنا نحن لتبديل توليفة اللاعبين أكثر من مرة خلال 15 شهراً ماضية بسبب الإصابات، وحتى في مباراة أمس طاردتنا الإصابات واضطررنا لتغيير لاعبيْن في الدفاع هما محمد أحمد وفارس جمعة بسبب الإصابة.

غير مهتم

وعما إذا كان يعتقد أنه رد عملياً على انتقادات الإعلام والتشكيك في أسلوبه خلال الفترة السابقة، أوضح المدرب الإيطالي أنه لا يجيد التعامل مع الإعلام، وقد أمضى نحو أربع سنوات في اليابان وحتى الآن لا يعرف إعلامياً يابانياً واحداً، لأن اهتمامه في الغالب منحصر على إعداد اللاعبين، وهو في المجمل لا يركز كثيراً في الانتقادات بقدر تركيزه في عمله مدرباً، لإيجاد الطريقة وأسلوب اللعب المناسبين لبناء منتخب قوي يلعب بتوازن، وأضاف: قبل المباراة تحدثت مع اللاعبين عن أهمية وضرورة اللعب بتوازن في الدفاع والهجوم، ولحسن الحظ فاللاعبون أذكياء استوعبوا التوجيهات ونفذوها بطريقة متميزة، وكانوا أبطالاً في الملعب وكانت الخطوط متماسكة، وتجاسروا على أفضل نسق في ميدان المواجهة، ولذلك فهم يستحقون الشكر والتقدير على الروح القتالية، والجهود الكبيرة التي بذلوها في الملعب، كما تستحق الجماهير الإماراتية الشكر أيضاً، فقد لعبت دوراً مهماً في تشجيع اللاعبين وتعزيز دوافعهم، ما كان له الأثر الكبير في المردود القوي للفريق.

نصف النهائي

وعن المواجهة المقبلة في نصف النهائي، وتوقعاته وكيفية التحضير لها، أوضح مدرب الأبيض الإماراتي الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أن سياسته منذ بداية البطولة كانت واضحة ومحددة وهي التعامل مع كل مباراة على حدة.