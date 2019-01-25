فالكم مربع الذهب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يرفع منتخبنا الوطني، شعار الفوز، عندما يواجه تحدي نظيره الأسترالي، عند الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ثمن نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، في واحدة من أقوى الملاحم الكروية بالبطولة، والتي يسعى فيها كل طرف لتحقيق الفوز، ومواصلة مشواره بقوة، وفيما يبحث منتخبنا عن مجد التتويج باللقب، متسلحاً بمجموعة جيدة من اللاعبين، وعاملي الأرض والجمهور، فإن «الكانغارو»، يسعى للمحافظة على اللقب، الذي توج به في النسخة الماضية.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني إلى المرحلة الحالية، على حساب قرغيزستان، بعد مباراة قوية، استمرت حتى الأشواط الإضافية، نجح خلالها نجوم الأبيض في انتزاع الفوز بنتيجة 3-2، وأدى المنتخب تدريبين بأبوظبي، على ملعب جامعة نيويورك، قبل أن يتوجه إلى العين، تأهباً للقاء، ويعاني من نقص في صفوفه، بغياب لاعب الارتكاز خميس إسماعيل بسبب الإنذارات، وخليفة مبارك، الذي تعرض لإصابة كسر في الساق، خلال المواجهة السابقة، لكن الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا، واثق من جاهزية البدلاء وكتيبة النصر، وتبدو الروح المعنوية عالية وسط اللاعبين، والجهازين الفني والإداري، لتقديم مستوى أفضل في المواجهة الصعبة، والانتقال إلى نصف النهائي.



وعلى الجانب الآخر، فإن المنتخب الأسترالي يعتمد على خبرته وتميز عناصره، بعد أن قدم مستوى جيداً في البطولة، ونجح خلال الجولة الماضية، في إقصاء أوزبكستان بركلات الترجيح ، ويتطلع للمحافظة على لقبه.





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