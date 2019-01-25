الجماهير تحتشد في «جمعة الأبيض»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تستعد الجماهير الإماراتية لمواصلة وقفتها القوية خلف المنتخب الوطني وهو يخوض الساعة الثامنة من مساء اليوم مباراة ربع النهائي أمام أستراليا، حيث أكدت روابط المشجعين اكتمال تحضيراتها لمساندة المنتخب في «جمعة الأبيض» في مواجهة حامل اللقب الآسيوي، واستنفرت هذه الروابط قواعدها ووجهت الدعوات للجماهير من مختلف إمارات الدولة للحضور إلى مدينة العين من أجل تشجيع المنتخب ومؤازرة اللاعبين لتقديم أفضل أداء يمكنهم من الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.



وشهدت مبيعات التذاكر نشاطاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى أن الحضور الجماهير سيكون قوياً، خاصة مع استمرار الدعم الكبير من قبل الأندية والمؤسسات الرياضية التي حرصت على دعم هاشتاغ «منصور يالأبيض»، وذلك من خلالها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت العديد من الجهات والأندية توفير حافلات لنقل المشجعين إلى مدينة العين لحضور المباراة.



ويحمل منتخبنا في هذا اللقاء آمال وأحلام أبناء الإمارات الذين ينتظرون أن يحقق الأبيض هدفه المقبل في هذه البطولة ليواصل مشواره وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، ويدخل اللاعبون هذه المواجهة وهم يضعون نصب أعينهم منصة التتويج التي ترنو إليها القلوب وتترقبها العيون الحالمة برؤية منتخبنا وهو يحقق إنجازاً جديداً لكرة القدم الإماراتية، ويتوشح بالذهب الآسيوي في نهاية مشوار البطولة.



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ودعماً للحضور الجماهيري المؤازر لـ«الأبيض»، أعلنت قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن تقديم 15 ألف علم للجماهير التي ستحضر استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، لمساندة الأبيض اليوم تحت شعار «لنرفعه عالياً» في المحفل القاري الكبير.



وأشار راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، إلى أن مختلف وسائل الإعلام الإماراتية الرياضية عملت خلال الفترة الماضية على حشد الجماهير للقاء المنتظر في هذا الدور المتقدم من الحدث، وكان من الضروري أن يكون لنا دوراً في هذه التعبئة الجماهيرية لإسناد ومؤازرة المنتخب في مشواره القاري.



وتابع العوبد: «لا شك في أن منتخبنا الوطني في البطولة القارية بحاجة إلى مساندة ودعم خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة من عمر المسابقة ولطالما كانت جماهير الأبيض تقف معه وتسانده بكل قوة سواء من داخل الدولة أو خارجها، وآن الأوان لأن نثبت ليس لدول القارة وإنما لكل العالم أن دولتنا الحبيبة على قلب واحد وخلف علم واحد، لذلك أطلقنا مبادرة نوعية تتمثل في توزيع 15 ألف علم على الجماهير التي ستحضر اللقاء يوم الجمعة، آملين أن ترفرف الأعلام الغالية مصحوبة بأهازيج الفرح في سماء استاد هزاع بن زايد، لترسم المدرجات لوحة عنوانها: في حب الإمارات.. لنرفعه عالياً».

يشار إلى أن المنتخب الإماراتي واصل تألقه خلال مشوار المونديال القاري بعد تغلّبه على المنتخب القيرغيزستاني والصعود إلى دور الثمانية الكبار ليواجه المنتخب الأسترالي في واحدة من اللقاءات المنتظرة التي تكشف في ختامها عن هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.



وعلى الصعيد الرسمي ذكر محمد بن هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن منتخبنا الوطني في مباراته ضد أستراليا اليوم يحتاج إلى دعم ومساندة الجماهير التي -وحسب قوله- لا يشكّون في تواجدها بمدرجات استاد هزاع بن زايد، ذاكرا أنهم اعتادوا على مواقف مشرفة من قبل الجماهير بالوقوف خلف اللاعبين دائماً وأداء دورهم في كافة المباريات.



وقال بن هزام إن بعض الأسباب المنطقية حالت دون تدافع العدد المتوقع في مباراة قيرغيزستان السابقة، مشيراً إلى أن المباراة كانت في منتصف الأسبوع وبدأت في وقت متأخر ما جعل مهمة الحضور شاقة وصعبة للكثيرين، وأضاف: «لكن مباراة أستراليا تقام يوم عطلة وفي توقيت مناسب، لذلك نحن على ثقة تامة بأن الجماهير ستحضر بأعداد كبيرة لتكون خلف المنتخب داعمة ومساندة له في واحدة من مبارياته المهمة».

وقال أمين عام اتحاد كرة القدم إنه لا يستطيع تقييم أداء المنتخب في المباريات السابقة فنياً؛ لأنه غير مختص في ذلك، وأضاف: «ما أعرفه أن منتخبنا تجاوز المرحلة الأولى بنجاح ثم عبر المرحلة الثانية أيضاً بنجاح، والآن تنتظره مهمة أمام خصم قوي ومتمرس تتطلب وقوف الجميع خلفه حتى يعبر إلى نصف النهائي بإذن الله».



وشدد محمد بن هزام على أن تفكير الجميع يجب أن يكون منصباً فقط في مباراة أستراليا وكيفية تحقيق الفوز فيها بعيداً عن أي شيء آخر، وأضاف: «بعد تجاوز هذه العقبة يمكن التركيز على المرحلة التي تليها، أما الآن فعلينا جميعاً أن نوحّد جهودنا لنكون خلف اللاعبين في مباراة أستراليا حتى يحقق منتخبنا نتيجة الفوز».



دعم الساحل الشرقي



كما أعلنت روابط التشجيع بأندية الساحل الشرقي جاهزيتها المطلقة للوقوف خلف لاعبي منتخبنا الوطني اليوم والتواجد منذ وقت مبكّر بملعب هزاع بن زايد في دار الزين لمؤازرة الأبيض أمام نظيره الكانغارو الأسترالي، ودعا جمعة العبدولي، مدير فريق دبا الفجيرة، إلى ضرورة توحيد التشجيع والأهازيج والبعد عن التشنج وعمل تيفو كبير لإدخال الرعب في لاعبي الخصم، مشيراً إلى أنه يطلب من كافة أنصار ومحبي منتخبنا الوطني من كافة إمارات الدولة ضرورة حجز مقاعدهم منذ وقت مبكر بملعب هزاع بن زايد، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة وفّر حافلات لنقل الجماهير تتحرك من أمام الأندية المحددة مسبقاً، مشيراً إلى أن وقت المباراة الثامنة مساءً يعتبر مناسباً لحضور أكبر عدد من الجمهور، معرباً عن أمله بأن يحقق لاعبو الأبيض رغبات وطموحات الجمهور ويتمكنوا من تقديم العرض المنتظر الذي يقودهم للانتصار ولبلوغ نصف نهائي كأس آسيا ومن بعدها سيكون لكل حادث حديث.



توحيد الصفوف



ودعم حديثه يوسف عبدالله، مدير الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة، الذي أهاب بكافة مشجعي الأبيض من مواطنين ووافدين توحيد الصفوف ومواصلة التشجيع طوال زمن المباراة، مشيراً إلى أن لاعبي الأبيض قادرون على نثر الأفراح في كل بيت إماراتي، وذلك من واقع الخبرات التي اكتسبوها من خلال مشاركتهم السابقة في مختلف البطولات، قائلاً: «يقيني أن رفاق إسماعيل مطر يعون تماماً الأدوار المهمة التي يقومون بها اليوم والتي تمكنهم بالتأكيد من بلوغ المربع الذهبي».

من جانبه أكد سعيد الوتري، مدير فريق دبا الحصن، أن الحذر والتركيز يجب أن يكونا شعاري لاعبي المنتخب أمام الكنغارو، متمنياً التوفيق للاعبين، وداعياً إلى ضرورة الالتزام بخطط المدرب وتنفيذ التعليمات على أكمل، كما طالب الوتري جمهور المنتخب بضرورة ضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية العالية، التي ستسهم بالتأكيد في تحقيق الهدف المنشود، منوهاً إلى أن ملعب هزاع بن زايد لابد أن يمتلئ عن آخره بجمهور الإمارات.