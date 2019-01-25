حل الجهازين الفني والإداري لمنتخب البحرين

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب البحريني.

وأشار الشيخ علي بن خليفة إلى أن حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب البحريني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، والتي خرج فيها المنتخب من دور الستة عشر بخسارته من كوريا الجنوبية.

وقال الشيخ علي بن خليفة، إن هناك دراسة شاملة وفق أعلى المعايير لمشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا، وسيكون اتحاد الكرة حريصاً على إخراج كافة الجوانب الإيجابية والسلبية من هذه المشاركة.

وأشار الشيخ علي بن خليفة إلى أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الوطني الأول سيعلن عنها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مقدماً شكره لكافة المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب الوطني الأول طوال الفترة الماضية.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية رئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، عن خالص شكره وتقديره إلى ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بعد تفضّله باستقبال وفد المنتخب البحريني المشارك بكأس آسيا 2019 الإمارات.

وأكد الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة أن استقبال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعد وساماً يتشرف به الاتحاد البحريني لكرة القدم؛ كونه مصدر فخر واعتزاز وتتويج للجهود التي يبذلها الاتحاد دعماً للمنتخب الوطني وخدمة للرياضة البحرينية، منوهاً بدور سموه البارز في المتابعة المستمرة والدعم الكبير للمنتخب.

وأوضح الشيخ خالد بن سلمان أن كلمات الشيخ ناصر بن حمد لأفراد المنتخب الوطني التي حملت علامات الثقة والرضا عن أداء المنتخب الذي ظهر عليه في النهائيات الآسيوية تضعهم كمسؤولين في الاتحاد البحريني أمام مسؤولية مضاعفة لبذل المزيد من الجهود نحو تجسيد هذه الثقة على أرض الواقع.

وأوضح الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة أن المنتخب شارك في النهائيات الآسيوية بمعدل أعمار بلغ 26 عاماً، وهو معدل شاب وجيد، ويسهم في استمرارية اللاعبين نحو الاستحقاق المقبل، كما أن البطولة شهدت تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأولمبي وهم: (حمد شمسان، محمد مرهون، أحمد بوغمار ويوسف حبيب)، وهو أمر يعطي مؤشراً بتواجد العديد من العناصر والإمكانات الشابة القادرة على تمثيل المنتخب الأول في المستقبل، مؤكداً توجّه الاتحاد لتدعيم هذا الجانب يما يعزز مشوار المنتخب للاستحقاقات المقبلة.