الجنيدي: كرم الإمارات في كل مكان

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أشاد لاعب منتخب لبنان معتز الجنيدي بحسن تنظيم الإمارات لنهائيات كأس أمم آسيا 2019، وحفاوة الاستقبال وجودة الخدمات في كل الملاعب، وقال: التنظيم رائع، والكرم الإماراتي وجدناه في كل مكان، أشكر اللجنة المنظمة على كل ما وفرته لنا من ظروف مريحة في كل الملاعب التي لعبنا عليها مبارياتها في أبوظبي ودبي والشارقة. وكان المنتخب اللبناني غادر البطولة من الدور الأول بفارق البطاقات الصفراء بينه وبين فيتنام (7-5) بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة بـ3 نقاط بعد منتخبي قطر والسعودية.

مكاسب عدة

وأكد الجنيدي أن منتخب الأرز حقق مكاسب عدة من مشاركته الثانية في تاريخه بالنهائيات، وأنه سيحاول الحفاظ على ظهوره المستمر في البطولة وألا ينتظر 19 عاماً مثلما حصل الآن، حيث تعود آخر مشاركة له إلى عام 2000 عندما استضافت لبنان النسخة 12، وقال: لم نصل إلى الدور الثاني ولكن أعتقد أن ظهورنا في البطولة كان مهماً لنا ولجماهيرنا التي حضرت بكثافة إلى الإمارات، ونعدهم أننا سنبذل قصارى جهدنا حتى لا نغيب مرة أخرى عن هذا الحدث الكبير وسنقدم أداء افضل.

دروس كثيرة

وقال: تعلـمنا دروساً كثيرة من نهائيات كأس أمم آسيا في الإمارات، سنستفيد بها في المستقبل، طبعاً يجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي بالرغم أن خروجنا بطريقة البطاقات الصفراء كان مؤلماً للجميع وفي كل الأحوال نحن خارج البطولة منذ الدور الأول ويجب أن لا نفكر في هذا الموضوع بل في كيفية العودة بشكل أقوى وأعتقد أن الاستعداد يبدأ من الآن وليس قبل أشهر. وأوضح اللاعب اللبناني أن منتخب الأرز تحسّن كثيراً عما كان عليه في السابق وأن كل المنتخبات التي واجهها في مجموعته كانت تعمل له ألف حساب، مشيرا إلى انه تعرض للظلم في المباراة الأولى التي ألغى فيها الحكم هدفاً صحيحاً في شباك قطر.