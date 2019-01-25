خليفة مبارك يدعم الأبيض من فراش المرض

المصدر: دبي- العوضي النمر

وجه خليفة مبارك غانم لاعب منتخبنا الوطني رسالة إلى زملائه اللاعبين من على سرير المرض في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث قال فيها: ثقتي فيكم بلا حدود لتحقيق الفوز اليوم .

وأضاف قائلاً: إن عيال زايد الخير لا يتوانون في بذل أقصى جهد من أجل وطنهم ورفع علمه عالياً خفاقاً في مثل تلك البطولة القارية ، وإنه بفضل دعم القادة والمسؤولين وتشجيع الجماهير سيكون الأبيض قادراً على تخطي هذه العقبة الصعبة. وكان خليفة مبارك قد أجرى عملية ناجحة أمس في مستشفى بوغينهاوسن بميونيخ، التي سيكمل بها برنامج علاجه وتأهيله الذي سيستمر شهرين قبل العودة إلى الدولة.