إعلامي ياباني: النهائي بين الأبيض والساموراي

المصدر: دبي- العوضي النمر

لفت الإعلامي الياباني الأنظار إليه وهو يتصفح ملحق «البيان الرياضي» الخاص بكأس آسيا في المركز الإعلامي في استاد آل مكتوم بنادي النصر، خاصة وأنه منهمك في القراءة وبتركيز شديد، واقتربنا منه لنعرف أصل الحكاية.

فقال أتوشي ناكاهاشي بلغة عربية فصيحة: «أعمل إعلامياً بتلفزيون اليابان، ودرست اللغة العربية في الجامعة على يد دكتور مصري من جامعة القاهرة وأجيد اللغة العربية جيداً وبلهجة مصرية.

موضوعات متميزة

وعبر أتوشي ناكاهاشي عن إعجابه بصحيفة «البيان»، قائلاً: «إنها مطبوعة ممتازة وتضم موضوعات متميزة عن البطولة تجمع ما بين الخبر والقصص والتحليل والتحقيق والمقالات، حقيقة أعجبتني كثيراً، وأرى تغطية الإعلام الإماراتي للبطولة ناجحة بدرجة امتياز».

وعن المستوى الفني للمنتخبات المشاركة، يقول أتوشي: «نعم تعجبني المستويات التي ظهرت عليها العديد من الفرق حتى الآن، فهناك منتخبات تقدم مستوى طيباً ومنتخبات جيدة، ولكنه للأسف ودعت البطولة مثل الأردن والسعودية والعراق».

وعن مستوى المنتخب الياباني وظهوره بمستوى أقل من المتوقع حتى بعد عبوره إلى دور ربع النهائي، يضحك أتوشي ويقول: «في النهاية هو يفوز وسوف يصعد للمباراة النهائية، ولا تنسَ أنه في مرحلة تجديد صفوفه بعد اعتزال عدد من النجوم.. اليابان سيصل للنهائي».

وبابتسامة واثقة أجاب عن سؤال حول من يرشح للعب معه في النهائي، قائلاً: «منتخب الإمارات صاحب الأرض ومنظم البطولة، سيكون طرف النهائي الثاني أمام المنتخب الياباني». وأكد أتوشي أن الجماهير اليابانية تتابع البطولة لحظة بلحظة عبر شاشات التلفزيون قائلاً: «المباريات يشاهدها الجمهور الياباني من خلال القنوات التلفزيونية الأرضية ويتابع الأزرق سعياً لتحقيق اللقب، ونحن لدينا 5 شبكات تلفزيونية إضافة إلى 6 صحف رياضية و5 صحف عامة وكلهم يتابعون بقوة البطولة».

وحول وجوده في الإمارات وهل سبق له زيارة الدولة من قبل؟ قال الإعلامي الياباني، إنه لم يسبق له زيارة الدولة من قبل، وأوضح: «هي الزيارة الأولى لي للإمارات، وهذا بلد جميل ومنظم وانبهرت به لأنه يمزج ما بين الحضارة والبساطة».

تأهل

وكان المنتخب الياباني قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم بعد فوزه الصعب على فيتنام 1-صفر أمس في دبي، حيث اعتمدت تقنية المساعدة بالفيديو الحكم «فار» للمرة الأولى في تاريخ البطولة وحسمت ركلة جزاء للفائز.

وسجل الشاب ريتسو دوان هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ليضع اليابان في نصف النهائي في مواجهة المنتخب الإيراني، الذي بدوره تأهل بالفوز على المنتخب الصيني في ربع النهائي.