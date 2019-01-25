إيران تتخطى الصين وتلتقي اليابان في نصف النهائي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

نجح المنتخب الإيراني في عبور الصين 3/‏0 أمس على استاد محمد بن زايد، لدور الـ8 لكأس أمم آسيا، سجل هدفي المباراة مهدي طارمي ق18، وسردار ازمون ق31، وكريم أنصاري ق90+1، وستلتقي إيران منتخب اليابان في نصف النهائي المقرر 28 يناير الجاري، على استاد هزاع بن زايد. لم يقدم الصين المستوى المتوقع، وترك زمام الأمور للخصم الذي فرض شخصيته وسجل هدفين وصنع العديد من الفرص في الشوط الأول، وفي الثاني اكتفى إيران بتأمين ملعبه واللعب على المرتدات، مما أرهق التنين الصيني.

استغل سردار أزمون تغطية خاطئة من مدافع الصين شي كي، وخلص الكرة ومررها عرضية رائعة إلى مهدي طارمي الذي سجل بأريحية لتعلن الدقيقة ق18 ميلاد أول أهداف المباراة لمصلحة إيران، وكاد أن يضيف مهدي طارمي الهدف الثاني ق 26، عندما كان مواجهاً للمرة، لكنه مرر الكرة بجانب القائم، على الوجه الآخر لم تظهر قوة الصين وانحصرت محاولاته في خطط المنتصف.

واصلت إيران أسلوب الضغط وتبادل الأدوار بين سردار أزمون ومهدي طارمي، مدعومين بتمريرات عرضية وطولية، وأسفرت هذه السيطرة الميدانية عن تسجيل الهدف الثاني ق31 بواسطة سردار أزمون، بالرغم من التشكيك فيه ورجوع حكم المباراة إلى «الفار» الذي أكد صواب الهداف.

في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط حاول «التنين» تنفيذ بعض الهجمات مستغلاً سرعة زهانغ من جهة اليسار، لكن دفاع الخصم الصلب أفسد التمريرات الطولية والعرضية.

أضاع يو دابو فرصة تقليص الفارق عندما انتهت إليه الكرة وراوغ، وأصبح في وضع المنفرد بالمرمى، لكنه سدد بشكل سيئ ق81، وامتلك التنين الكرة، في مقابل تراجع الخصم وتأمين دفاعاته، واستغل كريم أنصاري هجمة مرتدة وسجل الهدف الثالث ق90+1.

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المواجهة الحالية هي السابعة بين منتخبي الصين وإيران في كأس آسيا، ولم يفز التنين الصيني في 6 مواجهات أمام إيران، لكنه تأهل على حساب إيران إلى نهائي 2004، وقد انتهت آخر 3 لقاءات بين إيران والصين في كأس آسيا بالتعادل.

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منذ بداية دورة 2004 خسر منتخب إيران مرة واحدة فقط في 22 مباراة لعبها في كأس آسيا، باستثناء نتائج ركلات الترجيح، ونفذ الإيراني سردادر آزمون 22 تسديدة في 4 مباريات لعبها في كأس آسيا 2019، أكثر من أي لاعب آخر.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري 19578 مشجعاً، وحظيت المباراة بتفاعل جماهيري كبير مع أحداث المباراة، التي كانت الأفضلية فيها للفريق الإيراني.