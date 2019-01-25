زاكيروني: أشعر بالمسؤولية كما الإماراتيين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أنه يشعر بمسؤولية كبيرة في قيادة المنتخب في نهائيات أمم آسيا، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات الأبيض لمواجهة اليوم أمام أستراليا في ربع نهائي المسابقة القارية: "صحيح أنني إيطالي الجنسية، ولكنني أشعر بالمسؤولية، كما يشعر بها الإماراتيون، فنحن مطالبون بخطف بطاقة التأهل لإسعاد الشعب الإماراتي، خصوصاً أن كل المؤشرات تصب في صالحنا، كوننا نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، واللاعبون بلغوا مرحلة متقدمة من التركيز، وهم يضعون أهمية كبيرة لهذه المباراة، وعازمون على تحقيق الأفضلية بأرضية الملعب".

وأكد المدرب الإيطالي جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، وقال إن اللاعبين يعون جيداً أهمية المباراة، وضرورة تحقيق الفوز بنتيجتها، للتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية، وأوضح أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة هذا المنتخب القوي، الذي توج باللقب بالنسخة السابقة، كما تأهل إلى نهائيات كأس العالم، وبطولة القارات، وهو معتاد على مثل هذه المنافسات القارية الكبيرة.

روح قتالية

وأضاف: كلنا ثقة في قدرة لاعبي الأبيض الإماراتي على تقديم أنفسهم بأفضل نسق على أرضية ملعب المباراة الليلة، لديهم العزيمة والروح القتالية، ويتمتعون بمعنويات عالية، نحن نحترم المنتخب الأسترالي، وندرك مدى قوته، فهو فريق منظم ويلعب بجماعية، ولكننا سنقاتل من أجل الجماهير الإماراتية، التي نعرف أنها ستكون حاضرة بكثافة في مدرجات الملعب لمؤازرة اللاعبين وإلهاب حماسهم، وعلينا أن نستغل عاملي الأرض والجمهور، لترجمة جهودنا بتحقيق الفوز والذهاب إلى نصف النهائي.

البديل

وتحدث زاكيروني، عن إصابة المدافع خليفة مبارك وبديله في المباراة، موضحاً أن اللاعب تعرض لكسر في الساق، وغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، ولن يكون حاضراً بالطبع في لقاء الليلة، ولكن لدينا 23 لاعباً في قمة الجاهزية، وهم جميعاً مؤهلون وقادرون على تقديم مستوى فني متميز، يقودهم لتحقيق التطلعات، وبالتالي، فنحن غير قلقين إزاء هذا الأمر.

دفاع قوي

عن استقبال شباك المنتخب الإماراتي لأربعة أهداف خلال المباريات السابقة، وما إذا كان هذا الأمر يدعوه للقلق، أكد زاكيروني أنه كمدرب، لا يحب أن تدخل مرماه أهداف، موضحاً أنه واجه في مرحلة المجموعات منتخبات تدافع بعشرة لاعبين، وتستغل هجمة مرتدة لتسجيل هدف.

عن قراءته للمنتخب الأسترالي، الذي واجهه كمدرب لليابان قبل 8 سنوات من الآن، أوضح زاكيروني، أن المنتخب الأسترالي الآن مختلف تماماً، بعد أن تغيرت فيها أشياء عدة، فقد كان لديه الهداف التاريخي تيم كاهيل، كما أنه اعتاد في الفترة السابقة الاعتماد على مهارات لاعبيه، ولكنه أصبح حالياً يعتمد على اللعب الجماعي، فهو يدافع ويهاجم بجميع عناصره في الملعب.

جمهور

عن الحملة الواسعة التي قادتها الجماهير العربية في مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف خلف الأبيض الإماراتي في المرحلة المقبلة، كرد جميل للدولة التي أحسنت ضيافة بعثات المنتخبات العربية بأرضها، قال زاكيروني إنه يسمع بهذا الأمر لأول مرة، ولكن بالتأكيد، هو خبر سعيد بالنسبة لهم، وعبّر عن أمله في أن يمتلئ الملعب بالجماهير الإماراتية والعربية الليلة، لافتاً إلى أن مؤازرة الجمهور للمنتخب، سيعزز كثيراً من دوافع اللاعبين، ويمنحهم الحماس والقوة في الملعب.

أسلوب

عما إذا كان سيلجأ للأسلوب الذي اتبعه منتخبا الأردن وأوزبكستان أمام المنتخب الأسترالي، بتكثيف النواحي الدفاعية، والاعتماد على الهجمات المرتدة، لإحداث التفوق على أستراليا، قال زاكيروني إنه يحترم أساليب المدربين جميعاً، ولكن لكل مدرب قناعاته وأسلوبه وطريقته، وسيعتمد على الأسلوب الذي يمكن أن يحقق به الفوز، والمتماشي مع إمكانات لاعبيه، وأوضح أنه شاهد المنتخب الأسترالي في أكثر من مباراة، وسيعمل على استغلال ما توفر له من حقائق، من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة.