شكرالله حكم «الفار» في مباراة الإمارات وأستراليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى طاقم التحكيم البحريني الدولي المشارك في إدارة مباريات كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، المزيد من التكليفات للمباريات المقبلة. وشارك الحكم المساعد الدولي ياسر تلفت في إدارة مباراة منتخبي فيتنام واليابان، والتي أقيمت أمس، ضمن إطار منافسات ربع النهائي، وذلك بصفته حكماً خامساً. ويشارك الحكم الدولي نواف شكرالله والحكمان المساعدان الدوليان ياسر تلفت ومحمد جعفر في إدارة مباراة منتخبي الإمارات وأستراليا، اليوم (الجمعة)، ضمن إطار منافسات ربع النهائي، حيث سيشارك شكر الله بصفته حكماً للفيديو VAR، وتلفت بصفته حكماً مساعداً أولاً، وجعفر بصفته حكماً خامساً (احتياطياً).