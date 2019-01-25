صفر حـوادث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ساهم التصميم الفريد من نوعه لاستاد آل مكتوم، في إنجاح استضافة المباريات الـ 6 من البطولة، حيث لم يسجل المنظمون أي حادث، سواء في المدرجات أو خارج الملعب، بفضل سلاسة دخول الجماهير وخروجهم، والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأمنية. وقال موسى آل علي مدير الأمن باستاد آل مكتوم، إن جميع المباريات سجلت نجاحاً من الناحية الأمنية، بفضل التعاون بين شرطة دبي واللجنة المنظمة، مشيراً إلى أنه تم تركيز أكثر 300 كاميرا للأمن والسلامة داخل الملعب وخارجه، بما في ذلك مباراة إيران والعراق، التي سجلت أكثر حضور جماهيري.

وأوضح موسى آل علي، أنه بالإضافة إلى أفراد شرطة دبي، تم الاستعانة بشركة أمن خاصّة، قامت بتوفير 160 من عناصرها، للمساهمة في الجهود الأمنية.