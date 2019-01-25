الأبيض والكانغارو.. ملحمة العبور

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يرفع منتخبنا الوطني، شعار الفوز، عندما يواجه تحدي نظيره الأسترالي، عند الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ثمن نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، في واحدة من أقوى الملاحم الكروية بالبطولة، والتي يسعى فيها كل طرف لتحقيق الفوز، ومواصلة مشواره بقوة، وفيما يبحث منتخبنا عن مجد التتويج باللقب، متسلحاً بمجموعة جيدة من اللاعبين، وعاملي الأرض والجمهور، فإن «الكانغارو»، يسعى للمحافظة على اللقب، الذي توج به في النسخة الماضية.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني إلى المرحلة الحالية، على حساب قرغيزستان، بعد مباراة قوية، استمرت حتى الأشواط الإضافية، نجح خلالها نجوم الأبيض في انتزاع الفوز بنتيجة 3-2، وأدى المنتخب تدريبين بأبوظبي، على ملعب جامعة نيويورك، قبل أن يتوجه إلى العين، تأهباً للقاء، ويعاني من نقص في صفوفه، بغياب لاعب الارتكاز خميس إسماعيل بسبب الإنذارات، وخليفة مبارك، الذي تعرض لإصابة كسر في الساق، خلال المواجهة السابقة، لكن الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا، واثق من جاهزية البدلاء وكتيبة النصر، وتبدو الروح المعنوية عالية وسط اللاعبين، والجهازين الفني والإداري، لتقديم مستوى أفضل في المواجهة الصعبة، والانتقال إلى نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، فإن المنتخب الأسترالي يعتمد على خبرته وتميز عناصره، بعد أن قدم مستوى جيداً في البطولة، ونجح خلال الجولة الماضية، في إقصاء أوزبكستان بركلات الترجيح ، ويتطلع للمحافظة على لقبه.

فارس جمعة: مسؤولية مضاعفة

أكد فارس جمعة، مدافع منتخبنا الوطني، أن مسؤوليتهم تضاعفت بصورة كبيرة في مباراة أستراليا ، بعد حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعته لمباراة المنتخب أمام قيرغيزستان ، لافتاً إلى أنهم سيقاتلون بكل قوة ليرتقوا إلى مستوى ثقة القادة الشيوخ ويترجموا جهودهم ودعمهم للرياضة والرياضيين، وقال: لقد كان تواجد سموه في ملعب المباراة مؤازراً ومشجعاً أكبر دليل على اهتمام قادتنا الشيوخ ودعمهم للرياضة والرياضيين، وعلينا أن نقاتل من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم.

ماجد حسن: كتابة التاريخ

رفض ماجد حسن لاعب منتخبنا الوطني مجرد التفكير في التفريط في بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، مؤكداً حرص جميع اللاعبين على بذل كل غالٍ ونفيس حتى يتحقق الفوز على المنتخب الأسترالي، ويبقي الأبيض على آماله في الحصول على لقب النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية، والصعود إلى منصة تتويج هذه البطولة القارية الكبيرة للمرة الأولى في تاريخ الدولة.

وتوقع ماجد مباراة قوية بين المنتخبين للحصول على بطاقة العبور، مبيناً أن كل طرف يطمح للاستمرار في المنافسة ويرغب في تحقيق الإنجاز، لافتاً إلى أن المنتخب الإماراتي يملك أفضلية الأرض والجمهور.

حسن سهيل يدعو الجماهير للمؤازرة

طالب الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول، الجماهير بالزحف إلى استاد هزاع بن زايد منذ وقت مبكر واحتلال المدرجات، لتشجيع ومساندة اللاعبين في لقاء أستراليا، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري في مثل هذه المباريات، خاصة أن المنتخب وصل إلى مراحل متقدمة من البطولة، تتطلب تضافر الجهود من الجميع، وتلزم كل أبناء الدولة بضرورة التوحّد خلف الشعار. واعترف حسن سهيل بصعوبة المباراة ، لكنه أكد ثقته المطلقة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق المطلوب، لافتاً إلى أن الأبيض يضم بين صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، ولن يعجزه التفوّق على أي منافس مهما كان.