6 نصائح من نجوم الزمن الجميل للأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

بتأهل الأبيض إلى الدور ربع النهائي لبطولة آسيا «الإمارات 2019»، تتعلق الآمال بمنتخبنا الوطني من أجل تحقيق الفوز على منافسه أستراليا والتقدم خطوة نحو المربع الذهبي، سعياً للمنافسة على اللقب القاري، وخلال الأيام الماضية تكاتفت كل الجهود، وتوقفت الانتقادات التي وجهت للأبيض خلال منافسات الفترة الماضية، وأصبح الجميع على قلب رجل واحد من أجل دعم المنتخب في محطته المصيرية وتشجيع لاعبيه ورفع معنوياتهم لتحقيق الفوز.

الاستعداد الجيد

المحصلة يقدمها نجوم الزمن الجميل من خلال عدة نصائح بحكم الخبرة الكبيرة في الملاعب، ويقولون إن فوز منتخبنا يتطلب ضرورة الاستعداد الجيد للمباراة، مع زيادة التركيز على مدار الشوطين، وتأمين الدفاع بشكل جيد، وتعزيز دور لاعبي خط الوسط، وحسن استغلال الفرص التي تسنح للفريق على مدى شوطي المباراة، مع سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم والعكس، ويوجه نجوم الزمن الجميل كلمة للمدرب الإيطالي زاكيروني بأن يُحسن اختيار تشكيلة اللعب، بما يتواكب مع قوة المباراة وأهمتيها.

طريقة دفاعية

يقول نجم منتخبنا الأسبق خالد إسماعيل: «بعد أن نال الأبيض فرصة التأهل لدور الثمانية بتخطي عقبة قرغيزستان، لابد أن يعي جيداً أنه سيواجه حامل اللقب حتى وإن غاب عنه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة للاعتزال، لذلك لابد أن تكون طريقة اللعب مواكبة لأهمية المباراة، دون مغامرة قد ندفع ثمنها غالياً».

ويضيف خالد إسماعيل قائلاً: «إذا كان البعض هاجم المدرب بقوة خلال الأدوار الماضية لعدم ظهور المنتخب بالصورة التي يأمل الجمهور مشاهدته عليها، فإن ذلك يعود للعديد من الأسباب، منها تعدد الإصابات وقلة خبرة البدلاء، لذلك لابد أن يلعب الأبيض خلال مباراته أمام أستراليا بطريقة دفاعية، ومهم جداً تأمين الدفاع في مثل تلك المباريات المصيرية».

زيادة التركيز

ويطالب محمد علي «كوجاك»، لاعب منتخبنا ونجمه المميز في بطولة 96، بالتركيز العالي خلال المباراة المقبلة أمام أستراليا، وضرورة أداء التدريبات الحالية التي تسبق المباراة بكل جدية، «لأن المنافس ليس فريقاً ضعيفاً ومباراتنا معه ليست سهلة، مع ضرورة تكاتف الجميع مع المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني من أجل الظهور بمستوى يرضى الجميع يقودنا إلى تحقيق الفوز». كما يطالب «كوجاك» بالاستعداد الجيد لأن المنافس فريق جيد المستوى ولديه طموح الفوز بالطبع، ويجب أن يكون تركيزنا عالياً في هذه المرحلة المهمة من عمر البطولة، ويضيف محمد علي قائلاً: «إن لاعبي خط الوسط عليهم حمل كبير في هذه المباراة، لذلك أنصحهم بدراسة المنافس قبل لقائه من أجل للاتفاق على كيفية مواجهة هذا الفريق وحسن التعامل معه».

التزام تام

أما عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر الأسبق، فيقول، إن مباراة اليوم تعتبر مصيرية بعد أن نجح الأبيض في تحقيق الفوز في المباريات الماضية وأخرها أمام قرغيزستان، ولا شك ان مباراة اليوم لها تركيز خاص من الجهاز الفني واللاعبين والسعي الي تقليل الأخطاء والتزام اللاعبين لتدارك الأخطاء الماضية.

ويضيف عبد الرحمن: بالطبع مباراة اليوم أمام حامل اللقب تحتاج الي تعامل خاص وتكتيكي مميز، يتيح الأفضلية للمنتخب خلال المباراة، من خلال السيطرة علي خط الوسط وتامين الدفاع بشكل جيد.

التركيز مطلوب

ويرى لاعب منتخبنا السابق سالم ربيع أن التركيز مطلوب بقوة خلال مباراة الأبيض مع أستراليا، سعياً لتحقيق الفوز والتأهل للمربع الذهبي، «ومن هنا يكون التركيز سلاح اللاعبين القوي والفعّال خلال المباراة، وضروري أن يعطي اللاعب أوامره للعقل الباطن بأهمية المباراة وقوتها، وأن يكون العقل الباطن مستعد للعطاء الكبير لو كان زمن المباراة 90 دقيقة، ويزداد تركيزه وعطاؤه لو وصلت المباراة إلى 120 دقيقة». ويضيف سالم ربيع قائلاً: «من هنا تأتي أهمية تحضير أعضاء الجهازين الفني والإداري للاعبين جيداً قبل المباراة، من خلال شحن الهمم، وتهيئة اللاعبين بأهمية المباراة وقوتها، وتعريف اللاعبين بطريقة لعب منافسيهم كلٌّ في مركزه، حتى يستطيع اللاعب أن يهيئ نفسه جيداً، لأن المباراة صعبة.

عتب المحبين

ويشير لاعب منتخبنا والوصل السبق بدر حارب إلى أن الجماهير غير راضية عن أداء المنتخب في الفترة الماضية، لكنه عتب المحبين للمنتخب والوطن، حرصاً على مشاهدة مستوى طيب وأداء متميز يليق بصاحب الأرض والجمهور، ولابد أن يتكاتف الجميع خلف المنتخب من أجل مواصلة تحقيق الفوز وتخطي عقبة حامل اللقب.

وأضاف: «لذلك نقول للاعبي المنتخب زيدوا من تركيزكم خلال مباراة اليوم أمام أستراليا؛ لأنها محطة غاية في الأهمية، وتخطيها يعبر بالمنتخب خطوة أخرى أكثر أهمية لذلك لابد من التشبث بالفرصة، واستغلال ميزة الأرض في تحقيق الفوز، وعليكم زيادة التركيز عدم الانشغال بما يحدث من نقاش على السوشيال ميديا، فهناك من هم أقدر على التعامل معها باحترافية، والسعي لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الأربعة».

جدية كاملة

ويطالب لاعب منتخبنا الأسبق فهد عبدالرحمن اللاعبين بضرورة تصحيح صورة الدور الأول من خلال تقديم مستوى طيب، واللعب بجدية وبتركيز عاليين من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، وحذر فهد عبدالرحمن من الانصياع وراء محاولة البعض اعتبار المنافس لا يُقهر وهذا منافٍ للواقع. كما ينصح فهد عبدالرحمن بضرورة اتباع طريقة تأمين الدفاع أولاً ومن ثم الهجوم الضاغط، حيث لا مجال غير ذلك من أجل تسجيل هدف يعزز من فرصة الأبيض لتحقيق الفوز، ويرفع من معنويات لاعبينا، مع ضرورة التسديد من خارج منطقة الـ18، واستغلال ارتباك الحارس أمام تلك التسديدات.