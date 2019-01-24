ميليغان: مواجهة الأبيض صعبة ونخشى الجماهير

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أكد قائد منتخب أستراليا مارك مليغيان، أن مواجهة منتخب الإمارات «الأبيض» في ربع نهائي كأس آسيا 2019 غداً، والتي سيستضيفها استاد هزاع بن زايد بالعين، لن تكون سهلة، لكنها ستمنحهم زخماً، وتضاعف من حماسهم بسبب الحضور الكثيف المتوقع للجماهير الإماراتية، موضحاً أنهم اعتادوا على اللعب أمام أعداد كبيرة من الجمهور، لافتاً إلى أن وجود عدد كبير من الجمهور لن يخيفهم، بقدر ما سيرفع من روح التحدي لديهم، ويعزز رغبتهم في الحصول على الأفضلية، وتحقيق النتيجة التي تقودهم إلى نصف نهائي المسابقة.

كما اعتبر ميلغيان، أن عودة مهاجم المنتخب الأسترالي مات ليكي، لقيادة خط الهجوم، بمثابة دعم قوي للفريق، بعد غيابه خلال مرحلة المجموعات، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة، قبل أن يزج به المدرب في الشوط الثاني من مباراة أوزبكستان، وسدد ركلة ناجحة من ركلات الحسم، مبدياً سعادته بعودة هذا اللاعب المهم، الذي سيمنح الفريق بعداً هجومياً قوياً في المرحلة المقبلة، كما أنه يتمتع باحترام كبير وسط اللاعبين، وستعزز عودته من معنويات المنتخب قبل لقاء الإمارات.

دعم

من جانبه، نقل الموقع الرسمي للمنتخب الأسترالي، عن مارك مليغيان، الذي سبق له اللعب في ملاعب الإمارات، عندما كان أحد لاعبي فريق نادي بني ياس الإماراتي، في وقت سابق من عام 2015، أنهم ينتظرون دعماً قوياً من جماهير الجالية الأسترالية بالإمارات، وقال: سيكون الأمر ممتعاً بالنسبة لنا في ملعب المباراة، وعلينا ألا نقلق من وجود الجماهير الإماراتية في هذا الملعب الرائع، وفي حال كان تركيزنا منصباً على اللعب أثناء المباراة، فلن تؤثر فينا صيحات الجماهير وهتافاتهم.

استعداد

على جانب آخر، لم يهدر المنتخب الأسترالي وقتاً لالتقاط الأنفاس، بعد خوضه لمباراة ماراثونية أمام منتخب أوزبكستان في ثمن نهائي البطولة الآسيوية، يوم الاثنين الماضي، امتدت حتى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمها الكنغارو بركلات الترجيح، وعاد أبناء المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، صباح اليوم التالي مباشرة للتدريب على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، حيث عمد الجهاز الفني لإخضاع اللاعبين إلى تمارين الاستشفاء، قبل أن يتابع المنتخب مناوراته بمران آخر، أجراه مساء أمس على نفس الملعب، في حين ينتظر أن يجري حصته التدريبية الأخيرة مساء اليوم على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد، استعداداً للمواجهة التي تجمعه بالأبيض الإماراتي مساء الجمعة في ربع النهائي، وذلك بعد أربع سنوات من مواجهتهما معاً في نصف نهائي على ملعب استاد أنجري أستراليا، حيث فاز المنتخب الأسترالي يومها بهدفين دون رد، ويتطلع حامل اللقب للدفاع عن لقبه الذي توج به بالنسخة السابقة، التي استضافتها سيدني 2015.