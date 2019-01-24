غداً.. فزعة وطن

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أبوظبي- البيان الرياضي كثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته للقاء نظيره الأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا الإمارات 2019، في الثامنة من مساء الغد، بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وسيختتم الأبيض تحضيراته بأداء المران الرئيس للمباراة بإستاد خليفة بمدينة العين اليوم.

وواصل المنتخب التدريبات عقب فوزه على قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة دور ال 16 من البطولة، وخصص الجهاز الفني المران الأول الذي استضافته ملاعب جامعة نيويورك للاستشفاء بهدف إزالة الإرهاق الذي لازم اللاعبين بعد مواجهة قيرغيزستان التي استمرت لمدة 120 دقيقة، ويؤدي المنتخب اليوم مرانه الثاني قبل المغادرة إلى مدينة العين اليوم.

وتسود معسكر المنتخب روح معنوية عالية، حيث يواصل اللاعبون تدريباتهم بحماس كبير، خاصة وأن المنتخب يدخل مرحلة جديدة ومهمة وهو يواجه حامل اللقب في طريقه إلى نصف نهائي البطولة، ويعيش أفراد المنتخب في أجواء مميزة بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الأبيض من قبل مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم الذين يحرصون على التواجد مع اللاعبين ومتابعة التدريبات من أجل رفع الروح المعنوية لنجوم الأبيض.

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