مبخوت ينافس على جائزة أجمل أهداف ثمن النهائي

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

دخل علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني الأول، منافساً على جائزة أجمل هدف في دور الـ16 (ثمن النهائي) لكأس آسيا لكرة القدم الحالية في الإمارات، بهدفه الذي سجله في مرمى قيرغيزستان، ليفوز منتخبنا 3-2، ويتأهل للقاء أستراليا غداً الجمعة، في دور الثمانية للبطولة.

يتنافس مبخوت على الجائزة مع أهداف كل من الأردني بهاء عبد الرحمن في مرمى فيتنام، والفيتنامي غوين كونغ فونغ في مرمى الأردن، وميرلان مورزاييف لاعب قرغيزستان في مرمى منتخبنا الوطني، والكوري الجنوبي كيم جين-سو في مرمى البحرين، والقطري بسام الراوي في مرمى العراق.

يذكر أنه، يتم اختيار أجمل هدف من خلال تصويت الجماهير، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي أعلن أيضاً، عن مشاركة أكثر من مليون قارئ في استطلاع الرأي لأجمل هدف خلال دور المجموعات من كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي حصل عليها الفيتنامي نغوين كوانغ هاي، من خلال هدفه عبر ضربة حرة مباشرة في مرمى اليمن.

أشار الاتحاد إلى أنه شارك في استطلاع الرأي السابق 1.3 مليون مشجع، ونال من بينها الفيتنامي نغوين 465.629 صوتاً، في حين جاء ثانياً الصيني وو لي بـ 305.806 أصوات، وثالثاً الإيراني سامان قدوس بـ 134.491 صوتاً.