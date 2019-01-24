إيندو: الاحتراف سر نجاح اليابان

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

كشف لاعب المنتخب الياباني، وورقته الرابحة، واتاروا ايندو، عن رؤيته لفعاليات النسخة الحالية من كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، بأنها نسخة المفاجآت والإثارة، والكل يستحق الإشادة والتقدير، خاصة المنتخبات التي وصلت إلى دور الستة عشر من البطولة، والكل يستحق البطولة، لافتاً إلى أنهم في منتخب اليابان، يثقون في قدراتهم، لكن بالمقابل، لا يستخفون بخصومهم في المواجهات.

وتفصيلاً، يروي ايندو تفاصيل الكرة اليابانية، ورحلتها الطويلة، وصولاً إلى مرحلة الاحتراف، وباتت من أعمدة الكرة العالمية قبل الآسيوية، وقال: «كرة القدم باتت علماً ومناهج تدرس، وبالتالي، إن أردت النجاح، فلن يأتي لك بدون تخطيط وأسلوب علمي، وصولاً لمنصات التتويج، ولو طال الطريق، وهو ما تعاملناه في اليابان على مدى السنوات الماضية، وكان الحصاد تطوراً مدهشاً في الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة».

لغة الاحتراف

ويوضح ايندو أكثر، ويضيف «إن الطريق واللغة التي أوصلت اليابان إلى ما هي عليه الآن، هو طريق الاحتراف، وخاصة الاحتراف الخارجي، لكن عبر رؤية احترافية بالداخل، بالاهتمام بالقاعدة من الناشئين والمراحل السنية من جانب، بالإضافة إلى الاهتمام بزرع ونشر ثقافة الاحتراف في المجتمع، لأن الاحتراف ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة، يجب أن يشارك فيه المجتمع بالكامل، وأي قصور مجتمعي، سيكون انعكاساته سلبية على الاحتراف، ونجحنا فيه في اليابان، حيث كان المجتمع شريكاً في تطوير كرة القدم اليابانية».

تجربة خاصة

وكشف ايندو عن تجربته الخاصة مع كرة القدم، وصولاً للمنتخب الأول، بقوله: «أنا بصفة خاصة، مدين جداً للاحتراف في عدد من الأندية الأوروبية في بداية مشواري، وفي سن مبكرة، واليوم أواصل مشواري في بلجيكا، وهو دوري أوروبي متطور، ومخرجاته مميزة، ويضم نخبة من اللاعبين المميزين من مختلف بقاع العالم، وهو ما يُكسب اللاعب في مثل هذه الدوريات خبرات تنافسية من مختلف المدارس، وهو الأمر الذي تجده متمثلاً في مستويات لاعبي منتخبنا الوطني الياباني».

منتخب شاب

وحول الإحلال والإبدال في المنتخب الياباني الحالي، يقول ايندو «بطبيعة الحال، لا بد أن يمر أي منتخب وطني بمرحلة من الإحلال والإبدال، حيث يعتزل عمالقة كبار وهم في أوج عطائهم، وبالتالي، تدخل أجيال جديدة في مكانهم، وهو أمر طبيعي، وهو ما مر به منتخبنا الوطني الياباني، عقب نهاية بطولة كأس العالم، حيث افتقدنا نجوماً وأسماء كبيرة، مثل كيسوكي هوندا، الذي اعتزل في سن (32 عاماً)، وهو نجم قادر على العطاء، بجانب ماكوتو هاسيبي (34 عاماً)، لكن المنتخب متماسك، ونثق في قدراتنا على العطاء، ومواصلة المسيرة، خاصة في هذه البطولة».

احترام كامل

ورفض ايندو التقليل من شأن مواجهة اليوم أمام المنتخب الفيتنامي، بوصفه منتخباً أقل شأناً من الياباني، ويقول «نحن كمنتخب ياباني، نحترم كافة المنتخبات الموجودة في نهائيات أمم آسيا، ولا يوجد بينها منتخب صغير وآخر كبير، فالكل كبير، طالما وصل إلى النهائيات، ونحن نتعامل مع جميع المنتخبات باحترام كامل، ونعتقد أن من حقهم الترقي إلى ربع النهائي، وهو حق مشروع لنا ولهم، وهي فلسفة يتم التعامل بها في جميع المباريات، سواء الماضية أو الحالية أو في المستقبل، إن ترقينا إلى دور ربع النهائي».

بطولة ناجحة

ووصف ايندو النسخة الحالية من نهائيات كأس أمم آسيا، بأنها ناجحة تنظيمياً وفنياً، وهم سعداء بالمشاركة فيها، ولقوا ترحيباً حاراً من شعب الإمارات واللجان المنظمة في مختلف المجموعات، بدون استثناء، فكلها عبارة عن كرم وضيافة وحسن استقبال، وهو يستغل هذه الفرصة، ويتوجه بالشكر والتقدير إلى مختلف وسائل الإعلام اليابانية، التي ظلت توفر لهم الدعم الكامل، وتنقل أخبارهم بكل دقة وأمانة إلى الشعب الياباني، وهو مجهود إعلامي احترافي مقدّر، فلهم الشكر الجميل على هذا الدعم، وهو ليس بغريب عليهم، فهم يوجدون معهم بكثافة في كافة مشاركاتهم خارج اليابان، ويتمنى أن يقدم لهم ما يسعدهم ويسعد الشعب الياباني ومحبي الكرة اليابانية في مختلف بقاع العالم، وأن يكون المنتخب عند حسن ظنهم جميعاً.

مسيرة

الاسم: واتاروا إيندو

المنتخب: اليابان

رقم اللاعب: 6 في المنتخب

النادي: سينت ترويدينس - بلجيكا

رقم اللاعب: 33 في النادي

الوزن: 75 كغم

الطول: 178 سم

المركز: وسط يلعب بالقدم اليمنى

العمر: 25 سنة

تاريخ الميلاد: 9-2- 1993