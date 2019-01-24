«VAR» في ملاعب البطولة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

للمرّة الأولى في تاريخها، ستشهد بطولة كأس آسيا استخدام تقنيّة حكم الفيديو المساعد، والمعروفة تحت مسمّى «الفار» (VAR)، إذ سيتم استخدامها في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 والتي تجمع المنتخب الفيتنامي مع نظيره الياباني اليوم، في استاد آل مكتوم في دبي عند الساعة الخامسة عصرا.

وسيقود الحكم الإماراتي محمّد عبد الله محمّد هذه السابقة التاريخية، بمعاونة الحكّام محمّد الحمادي وحسن المهري الذين شاركوا في تحكيم مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقاد هذا الثلاثي مدعوما بالحكم الرابع عمّار الجنيبي مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره البيروفي، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم. وتم تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث كحكم مسؤول عن تقنيّة الفيديو المساعد خلال هذه المباراة، وسيعاونه محمّد تقي بن جاهاري من سنغافورة، بالإضافة إلى الإيطالي باولو فاليري.