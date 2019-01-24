جدول مباريات كأس آسيا 2019

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السبت 5 يناير 2019

20.00 الإمارات ــ البحرين 1 - 1 استاد مدينة زايد الرياضية

الأحد 6 يناير 2019

15.00 استراليا - الأردن 0 - 1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

17.30 تايلاند - الهند 1 - 4 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

20.00 سوريا - فلسطين 0 - 0 استاد نادي الشارقة

الاثنين 7 يناير 2019

15.00 الصين - قيرغيزستان 2-1 استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 كوريا الجنوبية - الفلبين 1-0 استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 إيران -اليمن 5-0 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الثلاثاء 8 يناير 2019

17.30 العراق- فيتنام 3 - 2 استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 السعودية- كوريا الشمالية 4-0 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

الأربعاء 9 يناير 2019

15.00 اليابان - تركمنستان 3-2 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 أوزبكستان - عمان 2-1 استاد نادي الشارقة

20.00 قطر - لبنان 2-0 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 10 يناير 2019

15.00 البحرين - تايلاند 0 - 1 استاد آل مكتوم بنادي النصر

17.30 الأردن - سوريا 2 -0 استاد خليفة بن زايد بنادي العين

20.00 الإمارات - الهند 2 -0 استاد مدينة زايد الرياضية

الجمعة 11 يناير 2019

15.00 فلسطين - استراليا 0-3 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

17.30 الفلبين - الصين 0-3 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 قيرغيزستان - كوريا الجنوبية 0-1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

السبت 12 يناير 2019

15.00 فيتنام - ايران 0-2 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 اليمن - العراق 0-3 استاد نادي الشارقة

20.00 لبنان - السعودية 0-2 استاد آل مكتوم بنادي النصر

الأحد 13 يناير 2019

15.00 كوريا الشمالية - قطر 0 - 6 استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان - اليابان 0 - 1 استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 تركمنستان - أوزبكستان 0 - 4 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

الاثنين 14 يناير 2019

20.00 الإمارات - تايلاند 1 - 1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

20.00 الهند - البحرين 0 - 1 استاد نادي الشارقة

الثلاثاء 15 يناير 2019

17.30 استراليا - سوريا 3 - 2 استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 فلسطين - الأردن 0 - 0 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الأربعاء 16 يناير 2019

17.30 كوريا الجنوبية - الصين 2-0 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 قيرغيزستان - الفلبين 3 - 1 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

20.00 إيران - العراق 0-0 استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 فيتنام - اليمن 2-0 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 17 يناير 2019

17.30 اليابان - أوزبكستان 2 - 1 خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان - تركمنستان 3 - 1 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 السعودية - قطر 0 - 2 استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 لبنان - كوريا الشمالية 4 - 1 استاد نادي الشارقة

دور الــ 16 الأحد 20 يناير 2019

15.00 الأردن ـ فيتنام 1- 1 (2-4) استاد آل مكتوم بنادي النصر

18.00 تايلاند ـ الصين 1-2 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

21.00 إيران ــ عمان 2-0 استاد محمد بن زايد - بنادي الجزيرة

الاثنين 21 يناير 2019

15.00 اليابان ـ السعودية 1-0 استاد نادي الشارقة

18.00 أستراليا ــ أوزبكستان 0-0 «4/2» استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

21.00 الإمارات ـ قيرغيزستان 3-2 استاد مدينة زايد الرياضية

الثلاثاء 22 يناير 2019

17.00 كوريا . ج ــ البحرين 2 - 1 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

20.00 قطر ـ العراق 1 - 0 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

ربع النهائي الخميس 24 يناير 2019

17.00 فيتنام ـ اليابان - استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 الصين ـ إيران استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 25 يناير 2019

17.00 كوريا ج - قطر - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 الإمارات - أستراليا - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

نصف النهائي الاثنين 28 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 46 الفائز من مباراة 45 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الثلاثاء 29 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 47 الفائز من مباراة 48 - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 1 فبراير 2019

يحدد لاحقاً

النهائي

18.00 الفائز من مباراة 49 الفائز من مباراة 50 - استاد مدينة زايد الرياضية