اليابان وفيتنام.. خوف من المفاجأة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

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يلتقي منتخبا فيتنام واليابان في الخامسة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا، وتحمل المواجهة شعار «الخوف من المفاجأة»، حيث يتطلع «الساموراي» إلى تأكيد تفوقه التاريخي على «التنين الذهبي»، عندما التقيا 5 مرات، لم يحقق فيها منتخب فيتنام الفوز على نظيره الياباني إلا مرة واحدة، بينما حقق منتخب «الساموراي» الفوز في ثلاث مرات، وحسم التعادل السلبي مواجهة الفريقين مرة واحدة.

ويأمل المنتخب الياباني في استكمال مشواره نحو اللقب بنجاح بعد تمكنه من التأهل للدور ربع النهائي على حساب نظيره السعودي، وتوج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة، في النسخ الخمس الماضية، فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992، ويبحث في هذه النسخة، عن لقبة الخامس، وبالرغم من بلوغ «الساموراي» هذا الدور من البطولة إلا أنه لم يظهر بالمستوى المعروف به، خاصة خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، والتي استحق فيها الإشادات.

على الجانب الآخر استطاع «التنين الذهبي» بلوغ المركز الرابع في نسختين سابقتين، وحقق مفاجأة في دور الـ 16 للنسخة الحالية عندما أقصى المنتخب الأردني من البطولة، ويتطلع منتخب فيتنام إلى تحقيق الإنجاز ذاته أو أكثر بعبور نظيره الياباني رغم صعوبة المواجهة، إلا أنه طموح مشروع لكل المنتخبات المشاركة.

«التنين الذهبي» يستعد باللياقة البدنية

أدى المنتخب الفيتنامي حصته التدريبية الختامية، أمس، على ملعب حميد الطاير بنادي النصر قبل لقاء اليابان. واستعان منتخب «التنين الذهبي» بخبير اللياقة البدنية ويلياندر فونسيسا في اليومين الماضيين لاستعادة القوة البدنية التي استنزفت في لقاء المنتخب الفيتنامي بنظيره الأردني في دور الـ16، حيث تحصل اللاعبون على يوم واحد فقط للراحة والاستشفاء، قبل أن يبدأ خبير اللياقة البدنية في إعطاء اللاعبين جلسات تدريب أملاً في تهيئتهم للقاء اليابان. وشغل الأداء القوي الذي يقدمه المنتخب الفيتنامي في كأس أمم آسيا بال منافسه الياباني، حيث شهد التدريبات 10 من الصحفيين اليابانيين.

كونغ: السرعة سلاحنا

قال نغوين كونغ فونغ لاعب المنتخب الفيتنامي: إن اللقاء صعب أمام خصم قوي، ونحاول بذل الجهد، حيث قمنا بالتحضير بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية. وأضاف : «نعلم أننا أقل لياقة من اليابانيين، لكننا أخف منهم وأسرع وسنستغل هذه الميزة ضدهم ، لقد اعتدت على اللعب في اليابان، وسبق لي وأن لعبت هناك لمدة عام ولدي معرفة جيدة بالكرة اليابانية، حيث يميلون إلى ممارسة الضغط على الفريق المنافس، لكن سبق وأن فزنا عليهم، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم ذات النتيجة.واختتم :«نود أن نواصل رحلتنا في هذه الدورة، يجب أن نتحمّل مسؤولية الفريق ونتعاون جميعاً».

شيباساكي: نعرف فيتنام

قال غاكو شيباساكي لاعب خط الوسط بالمنتخب الياباني: «إن «الساموراي» مستعد بشكل جيد لمواجهة نظيره الفيتنامي بصرف النظر من سنواجه، فنحن مستعدون للدور ربع النهائي وسنقدم الأداء الأفضل على أرض الملعب»، مشيراً إلى أن النتائج التي تحقق الفوز مهمة جداً في المرحلة الحالية، وكذلك الأداء ونشهد تحسناً يوماً بعد يوم وهذا يظهر على أرض الملعب، ونأمل في بلوغ الدور النهائي والحصول على الكأس وهذا طموح المنتخب الياباني. وأضاف: «لقد شاهدت لقاءات فيتنام من خلال الفيديوهات وهم أبطال وشباب ولديهم الحماس، وعلينا إظهار قوتنا». وأشاد غاكو بسرعة لاعبي المنتخب الفيتنامي وقال: «علينا أن نسيطر على منتصف الملعب ونقوم بواجبنا».