«الأبيض».. ابتسامة وتفاؤل في انتظار الكنغارو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته للقاء نظيره الأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا الإمارات 2019، في الثامنة من مساء الغد، بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وسيختتم الأبيض تحضيراته بأداء المران الرئيس للمباراة بإستاد خليفة بمدينة العين اليوم.

وواصل المنتخب التدريبات عقب فوزه على قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة دور الـ 16 من البطولة، وخصص الجهاز الفني المران الأول الذي استضافته ملاعب جامعة نيويورك للاستشفاء بهدف إزالة الإرهاق الذي لازم اللاعبين بعد مواجهة قيرغيزستان التي استمرت لمدة 120 دقيقة، ويؤدي المنتخب اليوم مرانه الثاني قبل المغادرة إلى مدينة العين اليوم.

وتسود معسكر المنتخب روح معنوية عالية، حيث يواصل اللاعبون تدريباتهم بحماس كبير، خاصة وأن المنتخب يدخل مرحلة جديدة ومهمة وهو يواجه حامل اللقب في طريقه إلى نصف نهائي البطولة، ويعيش أفراد المنتخب في أجواء مميزة بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الأبيض من قبل مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم الذين يحرصون على التواجد مع اللاعبين ومتابعة التدريبات من أجل رفع الروح المعنوية لنجوم الأبيض.

أفراح

وشهدت أروقة المعسكر يوم أمس احتفال أعضاء المنتخب بقدوم المولودة الأولى لنجم وسط الأبيض ماجد حسن، حيث حرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري على تهنئة ماجد الذي عبر عن امتنانه للجميع على مشاركتهم له أفراحه، وخلف هذا الاحتفال أجواء من المرح والسعادة في أروقة المعسكر، وقضى الجميع وقتاً ممتعاً في الاحتفال.

من جهة أخرى يستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الثانية من ظهر اليوم، المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة والذي يتحدث فيه ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي بصحبة أحد اللاعبين، وسيتناول المدرب خلال المؤتمر الصحفي رؤيته للمباراة ويجيب عن أسئلة ممثلي سائل الإعلام، كما يتم في ذات التوقيت عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور الحكام والمراقب وممثلي المنتخبين.

روح معنوية

من جانبه، أكد عبيد هبيطة مدير منتخبنا الوطني الأول، ارتفاع الروح المعنوية في أوساط نجوم الأبيض قبل المواجهة المهمة التي تجمع المنتخب بنظيره الأسترالي، مبيناً أن التدريبات تواصلت دون راحة عقب تأهل المنتخب بالفوز على قيرغيزستان في ثمن النهائي، وأشاد هبيطة بالانضباط التام من قبل اللاعبين، مضيفاً أنهم جميعاً يحرصون على الالتزام بكافة التوجيهات، ويتسابقون في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ويتنافسون بقوة من أجل المشاركة في المباراة المقبلة.

وحول غياب بعض العناصر بسبب الإصابة والإيقاف، ذكر هبيطة، أن المنتخب سيفقد خدمات كل من المدافع خليفة مبارك الذي تعرض للإصابة ولاعب الوسط خميس إسماعيل بسبب الإيقاف، لكن هبيطة عاد وأكد أن غياب اللاعبين لن يؤثر على المنتخب، في ظل وجود عدد كبير من البدائل الجاهزة لسد النقص، لافتاً إلى أن الجهاز الفني اتبع سياسة التدوير وأتاح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباريات السابقة، وهو ما جعل معظم العناصر في حالة جاهزية وقادرة على المشاركة متى ما احتاج المنتخب لجهودهم.

وتمنى مدير منتخبنا الوطني أن تستمر الوقفة الصلبة من الجماهير خلف الأبيض في المباراة المقبلة أمام استراليا، مثمناً الدور الكبير الذي قام به الجمهور خلال المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن المنتخب وجد دعماً مقدراً من أنصاره، وأن عشاق كرة القدم الإماراتية لم يقصروا في تشجيع اللاعبين ومساندتهم في كل المواجهات السابقة، معتبراً لقاء استراليا أهم محطة يحتاج فيها المنتخب إلى تواجد أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة اللاعبين ودفعهم لتقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز للحصول على بطاقة التأهل.