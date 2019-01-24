مغردون: «الأحمر» البحريني خرج مرفوع الرأس

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

أشاد مغردون بالمستوى الفني الذي قدمه المنتخب البحريني بعد وداعه لكأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-2، بعد مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية، حيث قدم المنتخب البحريني أداء لافتاً وأحرج «شمشون الكوري».

التغريدات المهنئة انهالت على المنتخب البحريني رغم الخسارة والخروج من البطولة، حيث أكدوا أن «الأحمر» البحريني ودع المسابقة مرفوع الرأس.

وقال المعلق الإماراتي عامر عبد الله: «طيبة أهل البحرين، حتى في حزنهم لا تفارقهم الابتسامة والطيبة، شعب لا يمكن إلا أن تحبه، هاردلك لكل الأشقاء البحرينيين ولجمهورهم الوفي الذي يحضر خلف منتخب بلاده في كل مكان». وأضاف المعلق علي سعيد الكعبي قائلاً: «الأحمر البحريني في أكثر من مناسبة رفع سقف طموحاتنا جميعا، خانته لياقة الأوقات الإضافية وخبرة الخصم الكوري، هاردلك». ويقول أحد المغردين: «شكراً منتخبنا رفعتم راسنا وشرفتونا، هاردلك للأحمر البحريني خروج مشرف من كأس آسيا وتأهل من عنق الزجاجة لكوريا الجنوبية».

وقال مغرد ثانٍ: «كفيتم ووفيتم يا الأحمر أبطال، وكل التوفيق لمنتخبنا الثاني الإمارات الحبيبة».

مباراة كبيرة

وقال آخر: «هاردلك البحرين، مباراة كبيرة قدم فيها لاعبو المنتخب أكثر من 100% مما يستطيعون تقديمه، فوارق الجودة والخبرة لعبت دوراً في حسم تأهل كوريا الجنوبية».

في حين قال أحد المغردين: «كفيتم ووفيتم منتخبنا الغالي، جهدكم كان جداً واضح، روحكم قتالية وقلوبكم على بعض وما قصرتم، رغم الفوارق إلا أن منتخبنا قدم أجمل مباراة في كأس آسيا، هاردلك منتخبنا، مبروك كوريا».

وأشاد مغرد بالروح القتالية للاعبين قائلاً: «أبطال وما قصرتم لعبتم بروح وبقلب للناس والوطن، أقول لكم شكراً على هذا اللعب ضد منتخب صاحب خبره ونصف لاعبيه محترفون في الدوري الألماني والانجليزي وغيرهما من الدوريات الأوروبية وإن شاء الله نحقق نتائج أفضل في المباريات المقبلة».

حضور ولعب

وقال مغرد: «حضور ولعب مشرف لمنتخب البحرين مقابل منتخب كوريا، هاردلك لمنتخب البحرين، الذي قدم مباراة كبيرة»، وغرد آخر: «أبطال وما قصرتم لعبتم بروح وبقلب للناس والوطن، لقد ودعتم البطولة بأداء مشرف لاقى إشادة الجميع ولا ننسى روحكم القتالية والأداء الرجالي والحماسي لقد خرجتم مرفوعي الرأس من كأس أمم آسيا».