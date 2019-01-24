3.200.000 دولار مكافآت الراحلين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحصل المنتخبات الستة عشر التي انتهى مشوارها في البطولة، على مكافأة مالية مجموعها 3 ملايين و200 ألف دولار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي اعتمد 200 ألف دولار لكل منتخب يشارك في البطولة.

وهي منتخبات السعودية، كوريا الشمالية، العراق، اليمن، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، الفلبين، البحرين، تركمانستان، أوزبكستان، قيرغيزستان، الهند، سلطنة عمان وتايلاند.

من المقرر أن يضاف إلى هذا المبلغ 800 ألف دولار مع نهاية مباريات دور الثمانية، لتتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي، للمنافسة على الجوائز المالية الضخمة لأصحاب المربع الذهبي، إذ يحصل البطل على 5 ملايين دولار للمنتخب الذي يتوج بلقب كأس آسيا، وصاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار، ومليون دولار لكل من منتخبي المركزين الثالث والرابع.

كان الاتحاد الآسيوي، قد قرر زيادة الجوائز المالية لتصل إلى 15 مليون دولار، بزيادة 5 ملايين دولار عن النسخة الأخيرة في أستراليا 2015.