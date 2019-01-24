لعيون بوخـالد.. 25 ألف متفرج خلف «الأبيض»

المصدر: [دبي - العوضي النمر، عز الدين جاد الله - العين - طلحة عبد الله

دفع حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بملعب مدينة زايد لدعم وتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام قيرغيزستان في دور الـ 16، إلى فزعة لشباب الوطن من أجل دعم «الأبيض» خلال مباراته المصيرية أمام حامل اللقب نظيره الأسترالي في مباراة دور الثمانية التي ستقام غداً على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، سعياً لتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي.



وأطلقت الجماهير هاشتاق #25_ألف_لعيون_ بوخالد في دعوة لامتلاء مدرجات ملعب المباراة بجموع المشجعين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في ترجيح كفة منتخبنا، وغرد عدد كبير من المسؤولين والجماهير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لحث الجماهير على الحضور لملعب المباراة لتشجيع «الأبيض»، خاصة مع توافر ظروف يوم عطلة أسبوعية وملائمة لموعد المباراة.



مساهمات



وسارع العديد من الأندية والمؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، وأعضاء الجاليات بتخصيص حافلات لنقل الجماهير إلى دار الزين، مع تكفل عدد من رجال الأعمال بقيمة التذاكر، وقام اتحاد الكرة بتوزيع أعلام الدولة وأدوات التشجيع وقمصان وقبعات تحمل اسم وشعار المنتخب على الجماهير ليكون المنظر حضاريا ومثاليا.



المغردون بثوا العبارات التي تدعو الجمهور لحضور المباراة، يقول أحد المغردين: «الـ25 ألف شوي لعيون بوخالد، الجمعة موعدنا إن شاء الله»، وقال آخر: «بحناجرعاشقه للوطن سنهز أركان الملعب، تخيل يوصل العدد 25 ألف في العين».



وقال مغرد ثان: «يوم الجمعة، وإجازة وتوقيت المباراة الساعة 8، ولعيون الوطن والمنتخب كل شيء يهون، من العيب أن يكون استاد هزاع فيه كرسي فاضي، شدوا الهمة يا جمهور «الأبيض»، المنتخب على بعد خطوتين من النهائي، يجب على الجميع التكاتف».



وغرد ثالث: «صخب جماهيري محفز لصاحب الأرض ومرعب لأي خصم، لذلك دوركم مهم جداً يا جماهير الوطن لنبتعد كل البعد عن التشاؤم والانتقاد، لنسعى لتقديم الدعم ونوقف مع اللاعبين، ولنعيد تلك الروح ونملأ استاد هزاع يوم الجمعة، همتكم بإذن الله».



وعلق أحد المغردين قائلاً: «ابتسامة بوخالد وفرحته بالفوز، صنعت يومنا، عسى الله يحفظه يا رب، زدنا فرحاً وفخراً بحضور وتواجد سموه في مدينة زايد.. لرد الجميل يا جماهير الإمارات ومن أجل الوطن وبوخالد، استاد هزاع بن زايد يجب بأن يمتلئ يوم الجمعة أمام أستراليا».



وأضاف آخر: «مباراة للتاريخ يا جمهور الإمارات صحيح سنلعب ضد حامل اللقب ولكن سيغيب عنهم توماس روجيك أفضل لاعب في استراليا في هذه البطولة بسبب تراكم الإنذارات، جمهورنا ما عندكم عذر، لعيبتنا رسالة خاصة لكم شفتوا فرحة بوخالد في المباراة الماضية يا رب تكمل بس قولوا آمين».



حافلات



وفي استجابة فورية من أندية الدولة أعلنت إدارة نادي الوصل عن تخصيص 50 حافلة لنقل مشجعي منتخبنا الوطني إلى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين لدعم «الأبيض»، وأشار الوصل عبر تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» إلى أن الحافلات ستنطلق من أمام مقر النادي بزعبيل يوم المباراة في الساعة الرابعة عصرا، حيث تقل الجمهور الراغب في حضور المباراة إلى ملعب هزاع بن زايد.



وقام نادي الوصل منذ انطلاق كأس آسيا بتغيير شعاره الرسمي على «تويتر» إلى شعار اتحاد كرة القدم ووضع وسم «منصور يا الأبيض» على الشعار.



100 ألف



ومن جانبه تكفل سعيد مبارك الهاجري، عضو مجلس الشرف بنادي العين، بتذاكر لجماهير «الأبيض» الإماراتي بقيمة 100 ألف درهم، لحضور مباراة المنتخب في مواجهة أستراليا، ووجدت مبادرة الهاجري أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً تويتر، وتم تداول الخبر على نطاق واسع بين المغردين.