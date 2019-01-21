الأبيض: «هذه ليلتي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم منتخب قيرغيزستان عند التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 في في خطوة جديدة تقرب الأبيض من اللقب الآسيوي، حيث تقود إلى دور الثمانية من البطولة القارية، وتجمع المواجهة «الأبيض» بتاريخه الجيد في البطولة مع قيرغيزستان المنتخب الباحث عن كتابة التاريخ، بعد بلوغه النهائيات الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، ونجح خلالها في تخطى مرحلة المجموعات بعد أن حل المنتخب ثالثاً في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط نالها من الفوز على الفلبين، فيما تصدر منتخبنا مجموعته برصيد 5 نقاط نالها من تعادلين أمام البحرين وتايلاند، وفوز على الهند.



ويسعى منتخبنا لمواصلة مشواره في البطولة، بعد نجاحه في بلوغ نصف النهائي خلال النسخة الماضية، واستعد «الأبيض» للقاء اليوم بتدريبات عمل خلالها الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين، ووضع خطة الفوز، وسيدخل زاكيروني اللقاء بكامل عناصره مع استعادة سيف راشد، الذي كان قد أصيب عقب المباراة الأولى أمام البحرين، وسيكون راشد من ضمن خيارات الجهاز الفني في لقاء اليوم.



وعلى الجانب الآخر يقف القرغيزي متأهباً للقاء بروح معنوية عالية، بعد أن أكمل إعداده البدني، ليدخل لقاء اليوم بطموح الفوز ومواصلة الإنجازات بمجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في البطولة، بقيادة فيتالي لوكاس أبرز نجوم الفريق صاحب الثلاثية في شباك الفلبين



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