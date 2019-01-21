«التنين» يطرد «أفيال الحرب» من الدور 16

المصدر: العين- طلحة عبدالله

انتفض منتخب التنين الصيني، ليقصي منتخب أفيال الحرب التايلاندي، من نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، بعد أن حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مستحق 2-1 في الشوط الثاني، ليتأهل بجدارة إلى ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد أن فعل ذلك بالنسخة السابقة في أستراليا.

أنهى المنتخب التايلاندي شوط اللعب الأول متقدماً بهدف دون رد سجله اللاعب سوباشاي جايديد، (ق 31)، وفي الشوط الثاني كشر المنتخب الصيني عن أنيابه واندفع للهجوم بحثاً عن تعديل النتيجة ليهدر العديد من الفرص بسبب التسرع أحياناً وتألق الحارس التايلاندي من جهة أخرى، لكن هذا لم يمنع البديل الصيني زهي شياو من تسجيل هدف التعادل (67) وبعدها بثلاث دقائق فقط تحصل غاو لين، على ركلة جزاء تصدى لها بنفسه وسجل الهدف الثاني للصين، ولم تجد المحاولات التايلاندية في إدراك هدف التعادل حيث حافظ المنتخب الصيني على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف.

أداء

وعبر مارتشيللو ليبي، المدير الفني للمنتخب الصيني، عن رضاه بالأداء والنتيجة وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: المباراة لم تكن سهلة لقوة المنافس، ولم نظهر بالمستوى المأمول في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء وسيطرنا على مجريات اللعب، وأكدنا جدارتنا بالتأهل للمرحلة التالية من المسابقة، وأضاف: في الشوط الثاني كان من المهم إحداث بعض التغييرات من حيث التكتيك والتشكيلة، والطريقة، ومراكز اللاعبين، وقد كان الأمر ناجحاً إلى حد كبير فقد سجل البديل الأول هدف التعادل، وأدى جميع اللاعبين أداء رائعاً واستحقوا الفوز وكانوا رائعين بعد أن تجاسروا على أفضل نسق، وبالطبع فإن تأهلنا لربع النهائي يعني أننا ضمن أفضل ثمانية منتخبات في آسيا وهو أمر جيد بالنسبة لنا، ونثق بقدرتنا على التقدم أكثر في المنافسة.

تهنئة

بدوره، هنأ سيرساك يودارثاي، المدير الفني لمنتخب تايلاند، منتخب الصين بالفوز والتأهل، وأكد أن خسارة منتخبه لا تقلل من الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون في أرض الملعب، وقال: لم نتمكن من الحفاظ على النتيجة بعد تقدمنا في الشوط الأول، ومع ذلك أنا فخور بأداء اللاعبين وليس عيباً أن نخسر، لقد كانت المباراة ممتعة وتكتيكية بالدرجة الأولى، وقد واجهنا صعوبة في إيقاف خطورة المنتخب الصيني وعانينا المشاكل في الدفاع والتركيز ليقلب المنافس الأمور لصالحه.