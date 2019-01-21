الإمارات وقيرغيزستان.. خطوة نحو الحلم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم منتخب قيرغيزستان عند التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 في في خطوة جديدة تقرب الأبيض من اللقب الآسيوي، حيث تقود إلى دور الثمانية من البطولة القارية، وتجمع المواجهة «الأبيض» بتاريخه الجيد في البطولة مع قيرغيزستان المنتخب الباحث عن كتابة التاريخ، بعد بلوغه النهائيات الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، ونجح خلالها في تخطى مرحلة المجموعات بعد أن حل المنتخب ثالثاً في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط نالها من الفوز على الفلبين، فيما تصدر منتخبنا مجموعته برصيد 5 نقاط نالها من تعادلين أمام البحرين وتايلاند، وفوز على الهند.

ويسعى منتخبنا لمواصلة مشواره في البطولة، بعد نجاحه في بلوغ نصف النهائي خلال النسخة الماضية، واستعد «الأبيض» للقاء اليوم بتدريبات عمل خلالها الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين، ووضع خطة الفوز، وسيدخل زاكيروني اللقاء بكامل عناصره مع استعادة سيف راشد، الذي كان قد أصيب عقب المباراة الأولى أمام البحرين، وسيكون راشد من ضمن خيارات الجهاز الفني في لقاء اليوم.

وعلى الجانب الآخر يقف القرغيزي متأهباً للقاء بروح معنوية عالية، بعد أن أكمل إعداده البدني، ليدخل لقاء اليوم بطموح الفوز ومواصلة الإنجازات بمجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في البطولة، بقيادة فيتالي لوكاس أبرز نجوم الفريق صاحب الثلاثية في شباك الفلبين.

محمد أحمد: بداية جديدة

قال محمد أحمد لاعب منتخبنا الوطني، إن لقاء اليوم سيكون بمثابة بداية جديدة للأبيض في مشوار البطولة، خاصة أن المباراة في مرحلة مهمة، وأضاف: نعلم أن الجمهور غير راضٍ عن مستوى المنتخب في مرحلة المجموعات رغم صداراتنا للمجموعة، لكننا سنعمل ضد قيرغيزستان على تحقيق الفوز بأداء جيد، ونسأل الله أن يوفقنا في هذه المهمة.

وأشار محمد أحمد إلى صعوبة المباراة وقال، إنها أمام منافس متطلع ومتطوّر سيدخل اللقاء بهدف إثبات وجوده، وفي ذات الوقت سيلعب بدون ضغوط عنيفة.

لوكس:منتخبنا تدرب بقوة

ذكر فيتالي لوكس مهاجم وهداف قيرغيزستان أنه حريص على هز شباك منتخب الإمارات، مشيراً إلى تطلعه المستمر للمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات، وأضاف: أحرزت 3 أهداف في شباك الفلبين بمساندة ودعم زملائي، قبلها أيضاً أحرزت في الدوري الألماني، كلها أشياء ترفع معنوياتي، أعتقد أنني أعيش الجانب المشرق في مسيرتي الكروية، خلال هذه الفترة وسأحاول أن أعمل على تحقيق إنجاز بإحراز أهداف في مرمى الإمارات تساعدنا على التأهل.

وأكد لوكس جاهزية جميع أفراد الفريق، ذاكراً أن المنتخب تدرب بقوة.

عبد القادر:دعم الجماهير

أكد عبد القادر حسن عضو لجنة العلاقات العامة والشؤون الاجتماعية باتحاد كرة القدم، أن جمهور الإمارات لا يحتاج إلى دعوة من أحد ليحضر إلى مباراة اليوم لأنه سيأتي من تلقاء نفسه، مؤكداً أنهم يثقون في حضور غفير للجمهور أمام قيرغيزستان وتشجيعه للاعبين بكل قوة. وقال عبد القادر: منتخبنا يحتاج إلى كل محبيه سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض الملعب، ننتظر منهم جميعاً تشجيعاً يلهب حماس اللاعبين، خاصة أن مباراة اليوم مختلفة عن مباريات المرحلة الأولى، وأكثر صعوبة وأهمية، وبالتالي نريد مشاهدة جمهور غفير يملأ المدرجات ليساهم في تحقيق الفوز المنتظر، بإذن الله.