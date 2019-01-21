إيران تتخطى عمان إلى «الثمانية» وتلتقي الصين

المصدر: ابوظبي - محمد محسن

غادر المنتخب العماني مرفوع الرأس بعد مباراة ماراثونية أمام إيران وخسر 2/‏0 أمس، على استاد محمد بن زايد في دور 16 لكأس أمم آسيا، ليلتقي منتخب إيران نظيره الصيني في دور الثمانية في الـ 24 يناير الجاري، سجل الهدفين علي رضا جهانبخش ق32 واشكان ديجييه ق41.

أضاع عمان فرصة العمر عندما أهدر ركلة جزء مع ضربة البداية، وكان محسن الغساني قد تقدم بالكرة وتم عرقلته من جانب مرتضى كنجي واحتسب ركلة جزاء ق3، نفذها احمد كانو غير متقنة ليتصدى لها الحارس، علي رضا نيرانفاند، بعدها انحصرت الكرة في منتصف الملعب مع تبادل الهجمات الخجولة بين الفريقين.

شهدت الدقيقة 17 تحولاً نسبياً ومحاولات إيرانية وأبرزها محولة لعلي رضا جهانكش، واشكان ديكاكاه، وتبعها محاولة لمهدي طارمي ق25، على الوجه الآخر رد «الأحمر» بهجمات سريعة، واتسم أسلوب لعب الأحمر بالتحول السريع، وأسفر ذلك عن فرصة لمحسن البوسعيدي لكنه سدد الكرة سيئة ق27.

في الدقيقة 32 عاقب إيران الأحمر على تغطية خاطئة للمدافع محمد المسلمي، والتقط الكرة علي رضا جهانبخش وسدد الهدف الأول بأريحية، بعدها توالى ضغط الخصم، وانقذ المدافع خالد البريكي كرة عرضية خطرة من منطقة مرماه.

فرصة

نتيجة الضغط المتوالي على دفاع الأحمر، عرقل سعد سهيل، مهدي طارمي، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء سددها بمهارة، اشكان ديجاكاه ق 41، وبالرغم أفضلية إيران بهدفين إلا ان الأحمر لم يحبط، وقد تعالت صيحات الجماهير مع كرة صاروخية أطلقها محسن الغساني لكن تصدى لها بمهارة الحارس، على الوجه الآخر امتاز إيران بسرعة التحول وشكل مهدي طارمي من جهة اليسار، وسردار ازمون، واشكان ديجاكاه إزعاجاً لدفاع الأحمر، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيران 2/‏0.

انطلاقة

لم تشهد ربع الساعة الأولى ردة فعل قوية من جانب «الأحمر» وترك زمام المبادرة للخصم، والذي واصل تقدمه ومارس ضغطاً كبيراً وانطلاقات سريعة سببت عبئاً على الفريق العماني خصوصاً، مع تراجع الوسط لمساندة الدفاع.

أجرى كيروش تبديلاً بدخول لاعب الوسط جوشبه روزمبه جشمي بديلاً عن علي رضا جهانبخش ق71، وفي ربع الساعة الأخير تراجع عمان بشدة، واتجه أسلوب اللعب إلى الكثافة في الخط الخلفي واللعب على المرتدات، ولذلك حصل الخصم على المزيد من الفرص، والتي لم تستغل، في الوقت نفسه لم يستطع «الأحمر» الاستفادة من المرتدات والتي جاءت خجولة، ولم تشكل خطورة.