دعم «الأبيض» يشعل «السوشيال ميديا»

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» برسائل دعم الأبيض في مواجهته أمام قيرغيزستان، حيث وجه رياضيون عبر حساباتها الرسمية على شبكة التوصل الاجتماعي «تويتر»، الدعوة لجمهور منتخبنا الوطني لكرة القدم للحضور وتقديم الدعم للأبيض في مواجهته الليلة ضد نظيره منتخب قيرغيزستان في دور الـ16 لكأس أمم آسيا.

وتفاعلت أعداد كبيرة مع عدة وسوم تم إطلاقها منها «قدام يا لأبيض، نخلص معاً»، ووسم «الإمارات_قيرغيزستان» الذي شهد مشاركة كبيرة من الجمهور الإماراتي ومن شخصيات رياضية معروفة، وغرد محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: «بإذن الله ترفع للنصر والمجد راياتك، إلعب وربي ينصرك يا ابن الإمارات».

وقال نجم منتخبنا الوطني السابق زهير بخيت: «وقت الشدائد يظهر معدن عيال زايد، الوعد مدينة زايد اليوم قدام يا لأبيض».

وغرد الإعلامي خالد العوضي، قائلاً: «دورنا دعم المنتخب في هذه المرحلة والنتيجة نتركها للمجهول ونسأل الله التوفيق لأبيضنا الحبيب». وقال الإعلامي محمد مبارك: «عهداً سنبقى إلى آخر نفس ورمق بالبطولة معاك يا منتخبنا».

وقال لاعب بني ياس فواز عوانه: «كل التوفيق لأبيضنا على ثقة بأن رجال زايد قدها وقدود، جمهور الإمارات لا يحتاج إلى دعوة فعيال زايد دائماً خلف الوطن»، وغرد المشجع أحمد الرميثي: «اليوم ليس هناك مكان للوم والعتب، يا أبناء زايد، ويا جمهور الأبيض دوركم في دعم منتخبكم لن يستطيع أحد بالقيام به غيركم، كونوا على الموعد، دعوة للتفاؤل منتخبنا لديه الكثير وسيكون مختلفاً ابتداءً من الأدوار القادمة والبداية اليوم، لاعبونا لديهم الكثير ليقدموه سنصعد سوياً كلنا خلف المنتخب».

وغرد أحمد الشيراوي: «أنا أدعم منتخب بلادي، وإن شاء الله فالنا الكأس شاركونا دعم الأبيض»، وقال حمد الرئيسي: «رسالة لكل مشجع.. تمثيل دولتك في محفل قاري عالمي شرف ووسام على صدرك، وواجب وطني عليكم الحضور ومؤازرة إخوانكم اللاعبين وبإذن الله بيبيضون الوجه والنصر إماراتي، همتكم يا عيال زايد المنتخب محتاج وقفتكم ولا أحد يستطيع أن ينكر مدى أهمية حضوركم وتشجعيكم للمنتخب».

وقال عبدالله الحوساني: «عندما تشاهد هناك من يسيء إلى وطنك بشتى الطرق في قنواتهم ويتمنى خسارة منتخب بلادك، فيجب عليك أن تدعم منتخبك بكل قوة فالموضوع أكبر من كرة قدم، اليوم على كل إماراتي محب لوطنه الحضور ومساندة لاعبينا لتحقيق للمجد».